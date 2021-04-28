15 комиксов-анекдотов о материнстве и семейной жизни, многие из которых будто с нас рисовали
Художница по имени Александра творит под псевдонимом mamashamonster и рисует комиксы о семейной жизни. И в каждой из этих картинок так легко узнать себя и своих детей. Ведь наверняка многим из нас приходилось спорить со второй половинкой из-за домашних обязанностей или отдавать ребенку последний кусочек вкусняшки.
После просмотра этих работ мы в AdMe.ru обнаружили, что увековечивания на бумаге или экране планшета достойны практически все моменты жизни малышей и их родителей. А еще мы поняли, что практически любая мама иногда может превращаться в маленького монстра. Например, от недосыпа — как в пункте 14-м этой статьи.
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Интересно, а как вы преодолевали первые трудности родительства? Сложно пришлось?
Комиксы опубликованы
в авторской редакции.
Фото на превью mamashamonster / Instagram
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