14 фотошоп-экспериментов, в которых что-то пошло не так

Фотошоп — современная магическая палочка — помогает умельцам создавать настоящие шедевры, в правдоподобности которых мало кто будет сомневаться. Однако в руках дилетантов она теряет свое волшебство: кое-как обработанные снимки превращаются в откровенные провалы, которые все чаще встречаются на страницах популярных журналов.

AdMe.ru сделал подборку из эпичных фотошоп-фейлов, которые мы удивительным образом упустили.

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Фото на превью ShadesOfBlue3836/imgur

11 На склад!
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  • 16 марта 2018
  • 14337

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