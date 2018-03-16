14 фотошоп-экспериментов, в которых что-то пошло не так

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Фотошоп — современная магическая палочка — помогает умельцам создавать настоящие шедевры, в правдоподобности которых мало кто будет сомневаться. Однако в руках дилетантов она теряет свое волшебство: кое-как обработанные снимки превращаются в откровенные провалы, которые все чаще встречаются на страницах популярных журналов.