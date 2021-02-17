14 озорных комиксов о том, что женщинам в «должности» мамы должны полагаться особые надбавки и премии
Художница Ольга Алексеева рисует комиксы о материнстве. И все они сотканы из частичек сумасбродства и хаоса, которые есть в любом доме, где живут дети. У Ольги двое мальчишек -они и являются творческими вдохновителями своей мамы. Если и у вас есть дети, вы точно узнаете себя в этих иллюстрациях. А если нет, то просто от души посмеетесь.
Мы в AdMe.ru обожаем комиксы, где кроме жизненности присутствует и юмор, поэтому уверены, что и вам работы Ольги придутся по душе.
«Чем старше становятся наши дети, тем меньше в доме становится специальных приспособлений! Люблю всякое выносить из дома — сразу свободнее»
«Почему именно в какой-то вот такой момент?»
«У меня 2 сына, и вот недавно нашла старшего спящим с ногами, стоящими на полу. И это не самая странная поза для сна, которую я видела у него»
«Недавно принимала ванну в купальнике, и у меня получилось зависнуть там на час! Так что было бы желание! А иначе Миша рыдал бы под закрытой дверью»
«А как у вас дела с едой?»
«Помню, как в первую беременность меня приводили в полный восторг детские носочки, бодики, подгузники и игрушки. Прямо визжать от счастья хотелось. А потом...»
«У кого еще так?»
Лучший способ накормить ребенка фруктами
«Не помню, чтобы были такие проблемы со старшим. Миша ненавидит чистить зубы»
«Просто отойди!»
«Просто так я себя чувствую...»
«Дети делятся едой, но не всегда»
«Разница в возрасте у наших детей — 8 лет, и в этом есть свои плюсы»
«История одного материнства»
Если вы тоже крутой родитель, который ко всему пытается подходить с юмором, поднимите руку!
Фото на превью ola_comics / Instagram
Поделиться этой статьёй