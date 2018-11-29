14 ироничных комиксов о страшных болезнях современности
В современном мире нас окружают люди, которые немного раздражают, но мало кто знает, что делают они это не специально. Всему виной заболевания, которые мы, к сожалению, не замечаем...
AdMe.ru советует относиться к своему здоровью более внимательно. А при наличии у вас хотя бы одного недуга — самолечение не противопоказано.
1. Репостит
- Развивается незаметно на фоне желания обогатиться легким путем.
2. Кредитизм
- При излечении от кредитизма может появиться сопутствующая напасть — кредитофобия.
3. Натуральная недостаточность
- Наличие более 3 симптомов одновременно подтверждает наличие болезни.
4. Хронический iфонит
- Если не заметить первоначальные симптомы, то заболевание перетечет в острую стадию. Она превратит вас в Голлума из «Властелина колец», который не мог оторваться от своей «прелести».
5. Селфипалкоголизм
- Бывает эпизодическая — 1 фото в день. Острая — более 3 фото. Хроническая — 10 фото.
6. Татумания
- Редко кому удается остановить данную болезнь и излечить на ранней стадии.
7. Ютуберкулез
- Лучше всего соблюдать ограничения по просмотру видеороликов до 1 часа в день.
8. Усистый бородизм
- Чаще болеют мужчины, но женщинам тоже надо не забывать о профилактике.
9. Острый диетит
- Обостряется перед пляжным сезоном и под Новый год.
10. Яжматерит
- Выражается в быстротекущей и необратимой близорукости, которая позволяет видеть не дальше макушки своего ребенка.
11. Болезнь геймера
- Мыслить приходится не словами, а клавишами. Сопутствующие неприятные симптомы — мозоли.
12. Денежная недостаточность
- Вирусом поражено 95 % населения планеты. Полностью от него излечиться невозможно, можно лишь подавить симптомы новыми побрякушками.
13. Хронический лайфхакинг
- Хроническая форма приводит к недопониманию с близкими, к замене нормальных бигуди на тряпочки и использованию столовых приборов не по назначению.
14. Воспаление хитрости
- Неинфекционное воспаление зоны хитрости в коре больших полушарий, полезное для его обладателя. Протекает от 1 года до жизни, в острой форме — от одного часа до пока не поймают.
А вы или ваши знакомые страдаете современными болезнями?
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru