14 ироничных комиксов о страшных болезнях современности

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В современном мире нас окружают люди, которые немного раздражают, но мало кто знает, что делают они это не специально. Всему виной заболевания, которые мы, к сожалению, не замечаем...

AdMe.ru советует относиться к своему здоровью более внимательно. А при наличии у вас хотя бы одного недуга — самолечение не противопоказано.

1. Репостит

  • Развивается незаметно на фоне желания обогатиться легким путем.

2. Кредитизм

  • При излечении от кредитизма может появиться сопутствующая напасть — кредитофобия.

3. Натуральная недостаточность

  • Наличие более 3 симптомов одновременно подтверждает наличие болезни.

4. Хронический iфонит

  • Если не заметить первоначальные симптомы, то заболевание перетечет в острую стадию. Она превратит вас в Голлума из «Властелина колец», который не мог оторваться от своей «прелести».

5. Селфипалкоголизм

  • Бывает эпизодическая — 1 фото в день. Острая — более 3 фото. Хроническая — 10 фото.

6. Татумания

  • Редко кому удается остановить данную болезнь и излечить на ранней стадии.

7. Ютуберкулез

  • Лучше всего соблюдать ограничения по просмотру видеороликов до 1 часа в день.

8. Усистый бородизм

  • Чаще болеют мужчины, но женщинам тоже надо не забывать о профилактике.

9. Острый диетит

  • Обостряется перед пляжным сезоном и под Новый год.

10. Яжматерит

  • Выражается в быстротекущей и необратимой близорукости, которая позволяет видеть не дальше макушки своего ребенка.

11. Болезнь геймера

  • Мыслить приходится не словами, а клавишами. Сопутствующие неприятные симптомы — мозоли.

12. Денежная недостаточность

  • Вирусом поражено 95 % населения планеты. Полностью от него излечиться невозможно, можно лишь подавить симптомы новыми побрякушками.

13. Хронический лайфхакинг

  • Хроническая форма приводит к недопониманию с близкими, к замене нормальных бигуди на тряпочки и использованию столовых приборов не по назначению.

14. Воспаление хитрости

  • Неинфекционное воспаление зоны хитрости в коре больших полушарий, полезное для его обладателя. Протекает от 1 года до жизни, в острой форме — от одного часа до пока не поймают.

А вы или ваши знакомые страдаете современными болезнями?

Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru

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