14 ироничных комиксов о страшных болезнях современности

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В современном мире нас окружают люди, которые немного раздражают, но мало кто знает, что делают они это не специально. Всему виной заболевания, которые мы, к сожалению, не замечаем...