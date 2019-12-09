12 известных картин, в которых были обнаружены скрытые автопортреты великих художников

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Все из нас слышали о Микеланджело, Рафаэле, Гогене и Босхе, но не каждый представляет, как они выглядят. Некоторые художники не любили позировать для чужих картин, а автопортреты создавали крайне редко. Но несмотря на это, каждый желающий может увидеть их лица на их же великих полотнах. Главное, знать куда смотреть.

AdMe.ru нашел автопортреты художников, которые они спрятали в своих великих картинах. Взгляните, на какие ухищрения шли мастера, чтобы замаскировать себя на полотнах.

Леонардо да Винчи — «Мона Лиза»

«Мона Лиза» не зря до сих пор считается одной из самых таинственных картин мира, ведь загадка улыбки главной героини так и не разгадана. Одни искусствоведы видят в легком движении губ Джоконды улыбку беременной женщины, другие считают портрет замаскированным изображением ученика да Винчи — Салаи. Стоматологи утверждают, что у Моны Лизы попросту не было зубов, а психиатры говорят о возможной душевной болезни, которая вызвала бы у натурщицы подобие усмешки. Но наверное, самая интересная версия секрета «Джоконды» связана непосредственно с автором полотна. Существует предположение, что на этой картине Леонардо изобразил себя. Задуматься о таком варианте всерьез можно, совместив «Мону Лизу» и автопортрет да Винчи, написанный сангиной. Идеальное совпадение черт налицо.

Микеланджело Буонаротти — «Страшный суд»

Одна из самых известных работ великого Микеланджело, фреска на алтарной стене Сикстинской капеллы в Ватикане, давалась мастеру нелегко. Ему часами приходилось находиться под потолком и, лежа на спине, наносить слой за слоем стекающую по рукам краску. Неудивительно, что современники говорили, будто бы художник трудился без особого энтузиазма и расписывал капеллу неохотно. Подтверждением этого также может считаться предполагаемый автопортрет Микеланджело, который изобразил себя в очень своеобразной манере. Практически в центре композиции, у ног Марии и Христа, святой Варфоломей держит кожу человека, застывшего в мучительной гримасе. Именно эта кожа и есть сам Микеланджело. Также есть мнение, что в роли святого Варфоломея художник изобразил своего современника Пьетро Аретино, с которым у него были не лучшие отношения.

Иероним Босх — «Сад земных наслаждений»

«Сад земных наслаждений» Иеронима Босха можно разглядывать часами, и все равно ничего не понять. Картина полна абстракций и аллегорий, которые можно разобрать, только опираясь на предположения. Одна из таких гипотез касается и самого автора. Практически в центре правой створки триптиха расположено человекоподобное существо, ноги которого превратились в деревья, а тело высохло и растрескалось, как яйцо. Монстр без сожаления смотрит на ад и даже будто немного улыбается его обитателям. Считается, что в этом создании Босх изобразил себя, снисходительно взирающего на все смертные грехи.

Леонардо да Винчи — «Кодекс о полете птиц»

Считается, что Леонардо да Винчи не любил рисовать себя, поэтому найдены всего 2 его автопортрета. Один из них был случайно обнаружен итальянским журналистом Пьеро Анджелой в 2009 году. Мужчина, изучавший книгу «Кодекс о полете птиц», заметил на одной из страниц смутные очертания лица и обратил на это внимание реставраторов. Применив современные технологии, специалисты смогли сделать изображение наброска более четким и сравнить его с единственным известным на тот момент автопортретом да Винчи. Черты лица совпадали. Кажется почти невероятным, но художник так ловко спрятал свой портрет среди строк рукописи, что тот оставался никем не замеченным более пяти веков.

Караваджо — «Давид с головой Голиафа»

В отличие от многих других художников, которые не любили писать автопортреты, Караваджо не стеснялся появляться на своих полотнах. Чаще всего он представал перед зрителем в образе Вакха, бога виноделия. Но одним автопортретом определенно удивил. В картине «Давид с головой Голиафа» мастер изобразил себя в роли побежденного исполина, нарисовав только свою голову, застывшую с гримасой мучения. Также любопытным фактом является то, что в роли юного Давида изображен подмастерье Караваджо Чекко. Искусствоведы, отмечая выражение печали и сострадания на его лице, а также расположенный между ног юноши меч, говорят о вероятной любовной связи ученика и художника. Если принять это во внимание, эмоции на картине становятся более понятными и объяснимыми.

Рафаэль Санти — «Афинская школа»

На фреске Рафаэля «Афинская школа» запечатлено огромное число узнаваемых лиц. На ней можно найти Пифагора, Алкивиада, Эпикура, Сократа, Диогена и самого Леонардо да Винчи — всего более 50 человек. Среди знаменитых мыслителей и живописцев Рафаэль поместил и себя. Его моложавое лицо можно увидеть в правой части композиции. Рафаэль стоит рядом с художником Содомой, который работал над «Афинской школой» до него.

Ян ван Эйк — «Портрет четы Арнольфини»

Самое известное полотно Яна ван Эйка «Портрет черты Арнольфини» тут и там наполнено важными деталями и отсылками, а споры о главных его персонажах не прекращаются и по сей день. По одной из версий, художник изобразил на картине себя вместе с женой, по другой — «спрятал» себя в зеркале. В пользу второго предположения указывает и надпись над зеркалом, которая гласит: «Ян ван Эйк был здесь». Вероятно, одна из фигур, стоящих в дверях комнаты, и есть сам мастер.

Караваджо — «Вакх»

Автопортрет на картине Караваджо «Вакх» практически невозможно увидеть невооруженным глазом. За более чем 400 лет холст сильно поменял цвета, и многие детали остались еле различимыми. Но после реставрации итальянские исследователи обнаружили в графине с вином крошечный автопортрет художника. Под специальным освещением им удалось рассмотреть даже черты лица Караваджо, склонившегося над мольбертом. Обычному же зрителю остается рассматривать только смутные очертания автора или посетить галерею Уффици во Флоренции, где размещена картина.

Клара Петерс — «Натюрморт с сырами, миндалем и кренделями»

Клара Петерс не зря считается одной из самых талантливых голландских художниц XVII века. В своих натюрмортах она всегда умела ярко и реалистично отражать главные объекты, а также мастерски прятала в них важные детали. В картине «Натюрморт с сырами, миндалем и кренделями» на оловянную крышку бутыли Петерс нанесла отражение своего лица, а свои инициалы оставила на серебряном ноже для масла, лежащем на переднем плане картины.

Сандро Боттичелли — «Поклонение волхвов»

Как и Рафаэль на фреске «Афинская школа», Боттичелли не поленился изобразить на своем известном полотне множество исторических персонажей. В числе прочих он показал представителей одного из самых уважаемых семейств Флоренции, клана Медичи, своего заказчика, и себя. Примечательно, что только 2 персонажа на картине смотрят прямо на зрителя: в голубом плаще в правой части произведения стоит заказчик полотна, показывающий пальцем на самого Боттичелли, который тоже обращен лицом к зрителю.

Поль Гоген — «Спящий малыш. Этюд»

На картине «Спящий малыш», полной покоя и безмятежности, ярким и немного жутковатым пятном выделяется игрушка — паяц. Кукла с человеческим, живым лицом будто бы смотрит на зрителя, и расположена она здесь неслучайно. Если присмотреться внимательнее, в чертах необычного клоуна можно узнать самого Гогена. Почему художник нарисовал себя в роли куклы, до сих пор не ясно. Возможно, Гоген зашифровал в картине скрытую аллегорию, которую пока еще не удалось разгадать.

Микеланджело — «Виттория Колонна»

В 2018 году бразильский исследователь доктор Дэвис ДеКампос обнаружил на одном из черно-белых набросков Микеланджело фигуру самого мастера. Автопортрет скрывался в рисунке подруги художника Виттории Колонны и оставался незамеченным почти 500 лет. Исследователь считает, что Микеланджело запечатлел себя в процессе создания картины и оставил на изображении своеобразный автограф, чтобы подчеркнуть авторство, ведь тогда подписывать свои работы было не принято.

Бонус: автопортреты Сальвадора Дали и Казимира Малевича

Сальвадор Дали. «Мягкий автопортрет с жареным беконом».

Казимир Малевич. «Супрематизм. Автопортрет в двух измерениях».

Сальвадор Дали и Казимир Малевич не скрывали в представленных картинах автопортреты, но изобразили себя на них самым необычным образом. И если лицо Дали еще можно узнать в эластичной стекающей массе на подпорках, то облик Малевича едва ли угадывается в пяти прямоугольниках и кружке. Но на то и авторское воображение, чтобы передать свою сущность в необычных формах. Так каждый зритель, глядя на эти автопортреты мастеров, сможет увидеть в них что-то свое.