12 достойных фильмов 2018 года, которые были незаслуженно обделены вниманием

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Громкие премьеры всегда сопровождаются масштабной рекламной кампанией. На фоне общего ажиотажа вокруг бестселлеров легко упустить из виду не столь известные, но сильные картины. Многие из них стали лауреатами престижных кинопремий и тем не менее практически незнакомы широкой публике.

Мы в AdMe.ru изучили, чем пополнилась коллекция кинематографа за этот год, и лучшее собрали в одном списке.

1. Лето

Ленинград начала 1980-х годов, молодой и еще никому не известный Виктор Цой только начинает свой творческий путь и постепенно выходит в авангард советского рока. По-настоящему красивая и атмосферная картина Кирилла Серебренникова не претендует на историческую достоверность, но очень точно отражает дух того времени. Отдельного внимания заслуживают саундтреки, которые принесли ленте «Золотую ветвь». IMDb — 7.5.

«КиноПоиск» — 7.49.

2. Между рядами

Картину немца Томаса Штубера высоко оценили на Берлинском кинофестивале. За кажущейся простотой в фильме поднимаются глубокие философские вопросы: об одиночестве, о препятствиях, которые человек сам строит в своей голове, и о формуле счастья, которая по сути для всех одинакова. IMDb — 7.1.

«КиноПоиск» — 7.0.

3. Пассажир

Появление Лиама Нисона на экране в последние годы стало своеобразным знаком качества для голливудских боевиков. «Пассажир» — еще одно тому подтверждение. Это крепкий триллер франко-американского производства, в основе которого — может, и не новая, но достаточно интересная и, главное, логичная история. А персонаж Нисона в этот раз — попавший в непростую ситуацию обычный человек без связей в спецслужбах и навыков супергероя. IMDb — 6.3.

«КиноПоиск» — 6.5.

4. Свинья

Еще один участник прошедшего Берлинского кинофестиваля и претендент на «Золотого медведя» — иранская черная комедия. Гротескная история о забытом режиссере развивается на фоне серийных убийств его коллег. Картина с нетипичной стороны раскрывает восточный колорит и пробуждает интерес к, прямо скажем, мало знакомому нам иранскому кинематографу. IMDb — 6.4.

«КиноПоиск» — 6.5.

5. Магазинные воришки

Премьера японской ленты в российских кинотеатрах прошла буквально на днях, зато зарубежные критики уже успели оценить ее по достоинству: на Каннском фестивале картина заслужила «Золотую пальмовую ветвь». Трогательная история о бедной семье, вынужденной промышлять воровством, чтобы выжить, предлагает пересмотреть свои взгляды на вечные вопросы о добре и зле и понять, что в жизни не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. IMDb — 8.1.

«КиноПоиск» — 7.6.

6. Человек, который удивил всех

Оригинальная картина Алексея Чупова и Наташи Меркуловой, которые уже знакомы отечественному зрителю как сценаристы прошлогоднего «Салюта-7» и нескольких авторских фильмов. Действие картины развивается в российской глубинке. Главный герой пытается победить неизлечимую болезнь всеми возможными способами. В ход идет даже древний сибирский эпос. IMDb — 7.3.

«КиноПоиск» — 6.5.

7. Поиск

Очередной американский проект студии Тимура Бекмамбетова, снятый в формате screen life (действия разворачиваются в основном на экранах гаджетов) и, как говорят критики, наиболее удачный из всех кинолент подобного жанра. Неплохо закрученный сюжет, отличная актерская игра. Плюс вечно актуальная проблема отцов и детей с учетом современных реалий: есть над чем задуматься. IMDb — 7.8.

«КиноПоиск» — 7.3.

8. Вечная жизнь Александра Христофорова

Фильм обязателен к просмотру для всех, кто устал от пессимистичных сюжетов. Слоган гласит, что картина продлевает лето, и это действительно так. Непринужденная атмосфера, интеллектуальный юмор и мотивирующая концовка дают приятное послевкусие. И конечно, комедийный талант Алексея Гуськова уж точно не оставит равнодушным. IMDb — 7.1.

«КиноПоиск» — 6.8.

9. Реинкарнация

Достойная мистическая драма с рейтингом 18+, в основе которой — трагедия отдельно взятой семьи. В отличие от привычных американских хорроров, этот фильм не напичкан заезженными приемами, характерными для жанра. При этом с самого начала все пронизано тревогой, нарастающей по ходу повествования. Своеобразная динамика, музыкальное сопровождение и интересный сюжет делают свое дело: получилось качественное и очень страшное кино. IMDb — 7.3.

«КиноПоиск» — 6.4.

10. Дикий

Канадская глубинка, горы, канун Рождества. Мирная жизнь лесника Джо и его семьи внезапно нарушается, когда в городке объявляется опасная банда наркоторговцев. Главный герой в исполнении Джейсона Момоа готов на все, чтобы защитить своих близких. Стоит отметить блестящую операторскую работу: заснеженные пейзажи приносят отдельное эстетическое удовольствие.

IMDb - 6.1.

"КиноПоиск" - 5.4.

11. Невероятные приключения Факира

Фильм для эстетического удовольствия и поднятия настроения. Милая, а местами и наивная романтичная история, сдобренная местным колоритом (чего стоят виды с высоты на Париж или яркие улицы Мумбаи). Над картиной работала интернациональная команда из Франции, Бельгии, Индии, Сингапура, США. Неудивительно, что красной нитью проходит идея толерантности и любви ко всему сущему. IMDb - 7.0.

"КиноПоиск" - 6.7.

12. Невидимка

Талантливая пианистка София слепа, но зато обладает уникальным слухом: когда в соседней квартире произошло убийство, она слышала все в мельчайших подробностях. С этого момента опасность угрожает и ей, однако девушка не так проста, как кажется. Кстати, эта лента - дебют Натали Дормер как сценариста и продюсера, причем вполне удачный. Да и актерская игра на уровне. Посмотрите сами, чтобы убедиться. IMDb - 5.7.

"КиноПоиск" - 5.7.