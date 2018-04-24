10 жизненных комиксов о том, как непросто живется девушкам весной
Весна — пора, когда природа оживает после зимней спячки, а первые теплые лучи солнца дарят нам хорошее настроение и веру в сегодняшний день. Вместе с природой оживает и активность женской половины человечества. У девушек появляется целый список задач и проблем, с которыми им приходится сталкиваться каждой весной.
Мы в редакции AdMe.ru решили собрать все особенности весеннего сезона, которые заставляют нас, девушек, испытывать неудобства, а порой и прикладывать большие усилия для их преодоления.
Когда весна задерживается, девушкам приходится торопить ее всеми силами
А чтобы показать свою женственность, приходится собирать волю в кулак
Сложно синхронизировать свою красоту с погодой
Правильный выбор в вопросе «Что надеть?» превращается в невыполнимую миссию
Нести красоту в мир не так легко, как кажется
Когда понимаешь, что наступление тепла неизбежно, а ноги с этим не согласны
Весна преподносит сюрпризы, которых ну совсем не ожидаешь
К списку проблем автоматически добавляется один жирный пункт
Красотой первых подснежников мешает наслаждаться стресс от реальности
Придется забыть на ближайшие полгода, что такое «филонить с депиляцией»
А с какими трудностями вы сталкиваетесь каждую весну? Делитесь в комментариях весенними проблемами, без которых наш список показался вам неполным.
Иллюстратор Igor Polushin специально для AdMe.ru