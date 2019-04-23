10 комиксов о трудностях, с которыми сталкивается каждая девушка на пути к красоте

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Девушкам живется непросто. Каждый день нас окружают десятки мелких и крупных проблем и задач, с которыми приходится справляться. Даже, казалось бы, обычный поход в салон красоты может обернуться неожиданными трудностями. Ради того, чтобы оставаться красивыми, мы мучительно подбираем нужный оттенок лака, стойко переносим долгое фотографирование новых ресниц и мужественно шагаем на шугаринг, отбросив все страхи и предрассудки.

Мы в AdMe.ru сами не раз испытывали все эти сложности и нарисовали комиксы про нас, про девушек, чтобы вы не чувствовали себя одинокими в своих проблемах.

Каждый раз нам приходится сражаться с творческими порывами парикмахеров

А вот работа бровистов не всем бывает видна с первого взгляда

Мы не всегда запоминаем имена десятков мастеров. А им сложно вспомнить имена десятков клиенток

Когда мы приходим на маникюр с желанием покрыть ногти лишь однотонным лаком, часто происходит это

Бывает и обратная ситуация. Нам знакомо то чувство, когда мастер обрабатывает последний палец, а ты еще не определилась с цветом ногтей

Ради красоты нам часто приходится чуть-чуть потерпеть

А когда все мучения позади, нас ждет еще один обязательный этап. И довольно продолжительный

Обидней всего, когда наши старания через некоторое время превращаются в тыкву

А время вновь делать процедуры красоты всегда подкрадывается незаметно

И все же ради красоты мы готовы пойти на все! Даже на глубокое бикини

А вам знакомы такие проблемы? Расскажите, в каких иллюстрациях вы узнали себя?