18 человек, которых природа наделила необыкновенной, магнетической внешностью
Истинная красота — вне любых рамок, ограничений и эталонов. Все больше моделей-альбиносов, манекенщиц с витилиго и людей другой нестандартной наружности завоевывают подиумы. Глядя на них, женщины и мужчины с особенностями во внешности понимают: несовершенства делают нас неповторимыми и привлекательными.
AdMe.ru отыскал снимки людей, на которых хочется смотреть снова и снова, — настолько необычно и красиво они выглядят.
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Бонус: в этой семье все такие разные, но всех объединяет одно чувство - любовь
Фото на превью beraofficial / instagram