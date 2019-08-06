18 человек, которых природа наделила необыкновенной, магнетической внешностью

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Истинная красота — вне любых рамок, ограничений и эталонов. Все больше моделей-альбиносов, манекенщиц с витилиго и людей другой нестандартной наружности завоевывают подиумы. Глядя на них, женщины и мужчины с особенностями во внешности понимают: несовершенства делают нас неповторимыми и привлекательными.

AdMe.ru отыскал снимки людей, на которых хочется смотреть снова и снова, — настолько необычно и красиво они выглядят.

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Бонус: в этой семье все такие разные, но всех объединяет одно чувство - любовь