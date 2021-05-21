Тревел-фотограф объехал весь Вьетнам и рассказал, почему там стоит побывать хотя бы раз

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Дмитрий Гилитуха — успешный стоковый фотограф, совмещающий научную работу с длительными экспедициями в экзотические страны. Фотосерия, которая стала частью его исследования о лесных пожарах, сделала автора известным на Depositphotos. Дмитрий провел 210 дней в Азии, в том числе месяц во Вьетнаме. В поездку он взял с собой камеру и набор линз, чтобы запечатлеть самые яркие моменты.

Мы разузнали у фотографа о приключениях во Вьетнаме и попросили его поделиться лучшими снимками из путешествия.

Дмитрий Гилитуха называет себя тревел-фотографом, но иногда снимает и портреты. Вот как автор описывает свой профессиональный подход: «Я фиксирую жизнь и ее искренние моменты. Это могут быть портреты, архитектурная фотография или пейзажи».

Вьетнам был в списке стран, которые Дмитрий планировал посетить во время своего большого тура по Азии. Он путешествовал с юга страны на север и останавливался в маленьких колоритных поселениях. Также фотограф побывал и в крупных городах, таких как Хошимин, Ханой, Кантхо и др. Все это нашло отражение в его портфолио.

Свое путешествие Дмитрий начал с небольшой деревни возле дельты Меконга — района, известного плавучими поселками и плавучим рынком Кай Ранг. Затем он отправился на север, в уютный городок Хойан, где сделал небольшую остановку, чтобы насладиться вкусной едой и приятной атмосферой.

Маршрут фотографа проходил через национальный парк Фонгня-Кебанг, где находится самая крупная пещера в мире Шондонг. Десяток меньших пещер на этой территории открыты для посещений туристов.

Важным пунктом в путешествии Дмитрия был остров Катба в бухте Халонг. Эта территория входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Бухту окружают высокие живописные скалы, а вода здесь кристально прозрачная. Путешественники со всего мира приезжают в бухту Халонг, чтобы увидеть невероятные пейзажи, покататься на лодке, отдохнуть на пляже и попробовать местную рыбу.

Проведя несколько дней в сельской местности, фотограф отправился в Ханой, который тоже приятно его удивил. Люди здесь встают очень рано и любят начинать день с утренней зарядки.

Вьетнам предлагает все условия для туристов. Даже неопытный путешественник с небольшим бюджетом имеет возможность познакомиться с культурой и природой этой страны. Здесь есть много мест, где можно остановиться, а уличная еда очень доступная.

Дмитрий провел пару дней в горном поселении Сапа, где выращивают рис. В этой части Вьетнама часто встречаются представители племени хмонгов.

Раз в месяц местные племена, обитающие в горах, собираются на субботнем рынке Кан Кау, чтобы обменяться товарами и новостями.

Во Вьетнаме довольно легко передвигаться самостоятельно. Развитая транспортная система позволяет увидеть как можно больше городов, поселений и туристических достопримечательностей. Например, здесь есть спальные автобусы, в которых очень комфортно путешествовать по стране.

Плавучие деревни в Кантхо оставили у Дмитрия самые яркие впечатления. Его поразило, что местные готовят еду, растят детей и занимаются ежедневными делами, живя на воде.

Дмитрий посетил Хойан во время второй недели во Вьетнаме. Этот небольшой уютный городок привлекает путешественников гостеприимной атмосферой. Его узкие разноцветные улочки украшены фонарями, а на каждом углу можно услышать расслабляющую музыку.

Общаться с местным населением было непросто. В этом Дмитрию помогла следующая тактика: он обращал внимание на выражения лиц собеседников, которые часто оказывались очень красноречивыми. Таким образом фотографу удавалось понять отношение людей к нему.

Фотографии из дельты Меконга — одни из любимых работ Дмитрия: «Вы только посмотрите на этих детей. Они выросли в одном из самых красивых мест в мире, но многие из них никогда не были на суше. Каждый день они купаются в холодной воде и радуются жизни! Также меня впечатлило, насколько местное население чтит традиции».

Хотя местные жители нечасто общаются с чужаками, Дмитрий сумел найти с ними общий язык. Во время одного из походов он познакомился с представителями племени, которые пригласили его в гости.

«Племена черных хмонгов и красных зао живут бок о бок, но говорят на разных языках. Они ведут размеренную жизнь в высокогорье: женщины занимаются рукоделием, а мужчины выращивают рис. Их поселения окружают живописные горные склоны, покрытые рисовыми полями», — рассказывает Дмитрий.