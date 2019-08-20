Проект литовского фотографа показывает, как материнство преображает женщин

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Безусловно, материнство в корне меняет жизнь женщины. Заметила это и литовский фотограф Вайда Маркевичите-Размиславиче (Vaida Markeviciute-Razmislavice), которая создала проект «Стать мамой». Для его реализации она отобрала 33 женщины и сняла их во время беременности и после нее. Намеренно выбрав лаконичный формат съемки «как на паспорт», она подчеркнула едва уловимые изменения, которые замечаешь не сразу. Кстати, участницы проекта — счастливые обладательницы 36 детей (20 мальчиков, 16 девочек), в том числе 3 пар близнецов. Слева Вайда разместила фото будущих мам во время беременности, а справа — после рождения малышей.

AdMe.ru этот проект показался довольно любопытным. Мы увидели, что у девушек на фото справа улыбки намного теплее, а глаза наполнены безграничным счастьем. Ведь что, как не материнство, способно творить такие чудеса!

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Как вам проект Вайды Маркевичите-Размиславиче? Может быть, вы тоже сравнивали свои фото во время беременности и после нее? Находили ли в них разницу?