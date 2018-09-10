Как живет и чем питается Чуандо Тан — человек, который в свои 50 выглядит на 20

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Чуандо Тан (Chuando Tan) — это фотограф из Сингапура, который привлек к себе внимание всего мира тем, что фотографировал не только других людей, но и самого себя. «Ну и что тут такого?» — спросите вы. А все дело во внешности этого человека и в его паспорте. Чуандо родился в 1967-м, то есть сейчас ему 51 год, а выглядит он, как отмечают многие, лет на 20. В чем секрет?

AdMe.ru решил в этом разобраться и разузнал, как живет, что делает и чем питается современный «Дориан Грей». Возможно, нам удастся выяснить секрет вечной молодости?

С чего все началось?

Известно, что сингапурец в 1980-х работал манекенщиком и фотомоделью, а в 1990-х ему удалось стать поп-певцом. Но карьера на сцене продлилась недолго, поэтому Тан выбрал другое занятие — фотографию. Однажды Тан выложил фото не своей работы, а самого себя. Тут-то все и началось. «Я зарегистрировался в Instagram по совету своего друга, ведь фотограф должен быть социально активным. Чтобы немного разбавить аккаунт своих работ, я загрузил несколько фотографий с собой, чтобы в подписях рассказать о своих мыслях», — делится фотограф в одном из интервью. Как сразу заметили пользователи, Тан совсем не меняется и вовсе не выглядит на 51. Одни считают, что дело в генетике. Другие — что причина в месте проживания, ведь в Сингапуре чистый воздух, хорошая медицина и качественные продукты питания. Но, чтобы знать наверняка, давайте посмотрим на то, как проводит свой день фотограф.

Ест 6 яиц на завтрак

Тан придерживается принципа «Вы — это то, что вы едите», и считает, что состояние и внешний вид тела на 70 % зависит от пищи и на 30 % — от упражнений. Поэтому на завтрак он ест 6 яиц, сваренных вкрутую, из которых только 2 желтка (из-за холестерина). А также стакан молока и иногда авокадо с ягодами. Это дает запас белка и энергии для начала дня. Кроме яиц в течение дня он ест куриное мясо с рисом, овощи на гриле или рыбный суп с зеленью. «Мороженое — моя слабость, поэтому иногда я его ем, но только в первой половине дня», — рассказывает фотограф. Он также избегает кофе и чая, но пьет много воды. Не курит и не принимает алкоголь, а ближе к вечеру съедает салат из свежей зелени.

На тренировки за весь день тратит около 90 минут

4 раза в неделю (или хотя бы 3 при высокой занятости) Тан находит время для того, чтобы заняться силовыми тренировками, на которые уходит не больше 30 минут. За силовой тренировкой всегда следует кардио, правда, из-за травмы колена он не бегает, а быстро ходит по беговой дорожке. А вот плаванием старается заниматься каждый день: ходит в бассейн по вечерам и плавает около часа.

Занимается только тем, что нравится

Возможно, это покажется банальным, но сколько людей в действительности занимаются тем, чем хотят? Может, в этом секрет молодости? Ведь то, чем вы занимаетесь, оказывает влияние на психику, а значит, и на весь организм. «Я перепробовал много разной работы и остановился на том, что мне действительно нравится. Я люблю людей, люблю общаться, назначать съемку и фотографировать. Если вы занимаетесь тем, что вам не по душе, то вы будете чувствовать себя плохо, а здоровья это точно не прибавит», — рассказывает Тан.

Не использует средства для кожи

Некоторые считают, что сингапурец делает пластику или явно использует какую-то косметику. Но вот что рассказывает он сам: «У меня чувствительная кожа, поэтому есть только 2 средства, которыми я пользуюсь ежедневно: гель для умывания и крем для увлажнения лица». Однажды ему подарили сеанс на ботокс, он попробовал, но эффект ему не понравился, больше к косметологам он не ходил. Но Тан признается, что волосы подкрашивает, так как седина все же дает о себе знать.

Не принимает ванну поздно

На самом деле он старается вообще не ложиться позже 23:00 и рано вставать каждый день. Тан уверен, что ночная работа или просмотры фильмов глубоко за полночь точно не идут на пользу здоровью. А чтобы сон был качественным, он прекращает прием пищи за 5–6 часов до сна. «Поверьте, ранний отход ко сну того стоит. Выспавшись, днем вы успеете сделать в разы больше, чем если будете работать ночью», — говорит Чуандо.

И в чем секрет?