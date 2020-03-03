Фотохудожник делает снимки, при взгляде на которые захватывает дух (В некоторых героях вы узнаете себя)

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Каждый из нас использует фотоаппарат по-разному: одни снимают котиков, другие делают по 20 селфи в день. Но лишь немногие фотографы способны превратить обычные кадры в настоящие произведения искусства, где продумана каждая мелочь и даже самый маленький луч света падает точно на свое место. К ним относится, например, Сергей Парышков, который скромно называет себя «сельским художником с фотокамерой».

Мы в AdMe.ru по несколько раз возвращались к каждой из его фотографий, все время открывая для себя новые детали. А в бонусе вы увидите закулисье работы художника. Оказывается, некоторые его шедевры создаются на кухне — возле плиты и холодильника.

Детский этикет

Фото получило золотую медаль на конкурсе Тrierenberg Super Circuit в 2019 году.

Творческий кризис. Автопортрет сознания

Дорога жизни (The Road of Life)

Рассуждение о беззаботной молодости и тяжелом грузе старости.

Отражения внутри (Reflections Inside)

«Отражения внутри» — скрытые сущности, запертые внутри нас мечты. Просто «другие мы». Их выход может сломать привычную жизнь. Стоит ли их выпускать или пусть cебе сидят в сумерках сознания?

Вселенная где-то рядом

Металлическая жизнь (Metal Life)

Гнев

Гордыня

Мы могли бы быть такими (фото из проекта «9 жизней»)

Или такими (фото из проекта «9 жизней»)

И даже такими (фото из проекта «9 жизней»)

Свобода, ветер и любовь

Чертоги разума

Сестра и брат

Прогресс. Наследие

Космос на кухне

Надежда в мечтах (Hope in the Dreams)

О людях, которые находят спасение от серости мира в своих фантазиях и увлечениях.

Встреча

Бонус из закулисья: эксперименты на кухне. Сергей с дочкой готовят локацию для съемки

А вас никогда не тянуло взять в руки камеру и создать свой шедевр? Что бы вы хотели сфотографировать и показать всему миру?