Фотохудожник делает снимки, при взгляде на которые захватывает дух (В некоторых героях вы узнаете себя)
Каждый из нас использует фотоаппарат по-разному: одни снимают котиков, другие делают по 20 селфи в день. Но лишь немногие фотографы способны превратить обычные кадры в настоящие произведения искусства, где продумана каждая мелочь и даже самый маленький луч света падает точно на свое место. К ним относится, например, Сергей Парышков, который скромно называет себя «сельским художником с фотокамерой».
Мы в AdMe.ru по несколько раз возвращались к каждой из его фотографий, все время открывая для себя новые детали. А в бонусе вы увидите закулисье работы художника. Оказывается, некоторые его шедевры создаются на кухне — возле плиты и холодильника.
Детский этикет
Фото получило золотую медаль на конкурсе Тrierenberg Super Circuit в 2019 году.
Творческий кризис. Автопортрет сознания
Дорога жизни (The Road of Life)
Рассуждение о беззаботной молодости и тяжелом грузе старости.
Отражения внутри (Reflections Inside)
«Отражения внутри» — скрытые сущности, запертые внутри нас мечты. Просто «другие мы». Их выход может сломать привычную жизнь. Стоит ли их выпускать или пусть cебе сидят в сумерках сознания?
Вселенная где-то рядом
Металлическая жизнь (Metal Life)
Гнев
Гордыня
Мы могли бы быть такими (фото из проекта «9 жизней»)
Или такими (фото из проекта «9 жизней»)
И даже такими (фото из проекта «9 жизней»)
Свобода, ветер и любовь
Чертоги разума
Сестра и брат
Прогресс. Наследие
Космос на кухне
Надежда в мечтах (Hope in the Dreams)
О людях, которые находят спасение от серости мира в своих фантазиях и увлечениях.
Встреча
Бонус из закулисья: эксперименты на кухне. Сергей с дочкой готовят локацию для съемки
А вас никогда не тянуло взять в руки камеру и создать свой шедевр? Что бы вы хотели сфотографировать и показать всему миру?
Фото на превью Сергей Парышков / vk