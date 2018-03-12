Фотографы показали, что на самом деле может скрываться за крутыми кадрами

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Смотрите красивые фотографии моделей из Instagram и думаете, что над каждым кадром работала съемочная бригада? Новый челлендж «Уродливая локация» (#UglyLocationChallenge) разбивает этот миф вдребезги. Одной из первых участниц стала американская модель и фотограф Келси Мэггарт (Kelsey Maggart). Она опубликовала прекрасные портретные снимки, сделанные на фоне далеко не фотогеничных мест.

Редакция AdMe.ru узнала, какие мотивы побуждают людей организовывать подобные съемки, и собрала самые впечатляющие фотографии участников челленджа.

«Вам необязательно любить места, где сделаны снимки, чтобы полюбить сами снимки», — таким комментарием сопровождает девушка свои посты в Facebook.

Челлендж с «не самым красивым названием» полюбился пользователям социальных сетей. На своей стене в Facebook Келси признается, что обрела невероятную популярность благодаря фотографиям из «ужасных локаций». Люди приглашают ее в разные уголки планеты для проведения съемок, тем самым вдохновляя девушку.

Идея Келси также пришлась по душе пользователям Twitter и Instagram, и сейчас под упомянутым хештегом опубликовано уже несколько тысяч фото.

Снимки действительно впечатляют. Кажется, чем более неожиданную локацию выбирают модель и фотограф, тем интереснее получается результат.

Позже фотограф Адам Дилэйн (Adam Delane), который принял участие в челлендже, дал ему второй официальный хештег: #HobbyLobbyChallenge. Ведь большинство фотосессий стали происходить именно в гипермаркете хобби и творчества.

На своей странице любитель фотографий в супермаркете написал, что очень удивлен тем, что хештег #HobbyLobbyChallenge, который придумал он сам, стал мировым достоянием. Адам считает, что это хороший вызов, ведь он не призывает делать глупые вещи, выставлять себя невоспитанным или обижать других.

Снимки на фоне «жарких тропиков» и «цветущих садов» — яркие и живые. Невозможно поверить в то, что сделаны они в обычном магазине.

Удивительно, но и в гипермаркете строительных материалов и фурнитуры для дома можно сделать отличные фотографии.

Челлендж в очередной раз напоминает, что часто красивые на первый взгляд явления оказываются всего лишь обложкой, за которой скрываются несовершенства. Но в руках умелого творца, художника даже самые обыденные и несимпатичные вещи становятся достоянием искусства. Хотели бы принять такой вызов?