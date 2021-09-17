Фотограф показал красоту и разнообразие исчезающих народов России. За каждым из этих портретов стоит история

На территории Сибири, Севера и Дальнего Востока Российской Федерации проживают десятки коренных малочисленных народов. У каждого из них своя история, язык и традиции. Фотограф Александр Химушин уже 5 лет путешествует по Сибири, чтобы показать миру хотя бы часть их невероятного культурного разнообразия. В своем путешествии Александр сделал множество портретов россиян, эти снимки стали частью его глобального проекта The World in Faces («Мир в лицах»), который включает фотографии людей многих стран. Фотовыставки «Мир в лицах» Александра Химушина проходят по всему миру.

В новой статье AdMe.ru можно увидеть фотопортреты представителей малочисленных народов нашей страны, сделанные Александром Химушиным.

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На фото — коренная нанайка из Сибири в традиционном свадебном наряде. Орнаментное искусство этого малочисленного народа (около 16 тыс.) уходит корнями в эпоху неолита. Каждый узор имеет свое значение.

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Российских уйльта осталось около 295 человек. Эта девушка с острова Сахалин — одна из них.

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Виктория — представительница ненецкого народа. Эта девушка родилась и выросла в одном из самых отдаленных населенных пунктов Таймыра — Тухарде. Сейчас Виктория учится в Красноярске. После окончания университета планирует вернуться на малую родину и работать вместе с папой в администрации Тухарда. Семья Виктории владеет стадом оленей и занимается подледной рыбалкой.

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Народы Арктики давно использовали снежные очки. Их делали из костей, дерева и даже травы. Сейчас люди из арктической части Сибири выбирают более современный вариант защиты глаз, как и этот парень из народа долган.

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Матроне сейчас 83 года. Она родилась в глухой части полуострова Камчатка в семье эвенов-оленеводов. В молодости эта женщина ухаживала за стадом в несколько тысяч оленей. Сейчас она шьет традиционную для своего народа одежду.

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Фото 17-летней селькупки Елены из села Толька на полуострове Ямал, Северо-Западная Сибирь.

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На снимке — молодая хантыйка из Югры. Ханты — одна из крупнейших групп коренных народов Севера, насчитывающая более 30 тысяч человек.

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Девочка из народа долганы. Живет в поселке Волочанка в арктической части Сибири.

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Нивхи — одна из самых малочисленных этнических групп Дальнего Востока. Их около 4 500 человек. На фото — коренная нивха в традиционной одежде.

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Ительмены — коренной малочисленный народ, проживающий на Камчатке. Ирина — талантливая исполнительница танцев народов Камчатки, она является участницей народного ансамбля, который побывал во многих странах мира.

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Людмила Баякина — представительница северных селькупов. Она живет в поселке Толька, расположенном на полуострове Ямал в северо-западной части Сибири.

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Мальчишка-нанаец.

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В мире осталось 1 500 удэгейцев. Одним из самых известных представителей этого народа был охотник Дерсу Узала. Именно о нем снял одноименный фильм Акира Куросава. Кстати, эта картина принесла японскому режиссеру «Оскар». В своем путешествии Александр Химушин сфотографировал женщину-удэгейку.

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Надежда — коренная нганасанка. Она живет на полуострове Таймыр, где полярная ночь длится около 45 дней в году. Нганасан осталось совсем мало — около 800 человек.