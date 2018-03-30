25 снимков, которые окунут вас в весеннюю красоту с головой

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Весна — это время года, перед красотой которого не способен устоять даже самый черствый сухарь. Время, когда наконец-то начинают распускаться цветы, хочется улыбаться просто так — и настроение появляется само собой.