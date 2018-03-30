25 снимков, которые окунут вас в весеннюю красоту с головой
Весна — это время года, перед красотой которого не способен устоять даже самый черствый сухарь. Время, когда наконец-то начинают распускаться цветы, хочется улыбаться просто так — и настроение появляется само собой.
AdMe.ru предлагает насладиться весенними красками, собранными со всей планеты, прямо сейчас: вот-вот они захватят и вашу улицу, уж поверьте нам.
Париж, Франция
Германия
Сочи, Россия
США
Япония
Гималаи, Непал
Лондон, Великобритания
Нидерланды
Фото на превью Bongnazi/reddit.com, hobopeeba/instagram.com