25 снимков, которые окунут вас в весеннюю красоту с головой

Весна — это время года, перед красотой которого не способен устоять даже самый черствый сухарь. Время, когда наконец-то начинают распускаться цветы, хочется улыбаться просто так — и настроение появляется само собой.

AdMe.ru предлагает насладиться весенними красками, собранными со всей планеты, прямо сейчас: вот-вот они захватят и вашу улицу, уж поверьте нам.

Париж, Франция

Германия

Сочи, Россия

США

Япония

Гималаи, Непал

Лондон, Великобритания

Нидерланды

Фото на превью Bongnazi/reddit.com, hobopeeba/instagram.com

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4 Комментарии
  • 30 марта 2018
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