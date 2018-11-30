25 закадровых фотографий, после которых вы по-новому взглянете на всем известные фильмы

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Кино — это волшебство на экране, за которым скрывается титанический труд целой команды. Но, как и в реальной жизни, на съемочной площадке всегда находится место простым человеческим радостям, даже если актеры играют самых мрачных персонажей.

AdMe.ru подготовил подборку закадровых фотографий, которые заставят вас по-новому взглянуть на любимые фильмы.

Мэрилин Монро и Тони Кертис на съемках фильма «В джазе только девушки»

Фото примечательно тем, что оно, в отличие от самой картины, цветное. Изначально фильм тоже планировалось снимать в цвете, но после проб от этой затеи отказались. Дело в том, что на цветной пленке тяжелый грим персонажей Тони Кертиса и Джека Леммона выглядел слишком неестественно.

Джек Леммон, которому наносят тот самый грим

Кирк Дуглас на съемках картины «Спартак»

Ким Хантер в образе шимпанзе Зиры из «Планеты обезьян»

Альфред Хичкок во время съемок «Исступления»

Марк Хэмилл, Кэрри Фишер и Харрисон Форд дурачатся за кадром «Звездных войн»

На съемочной площадке спин-оффа «Звездных войн»

«Охотники за привидениями» Гарольд Рамис, Эрни Хадсон, Билл Мюррей и Дэн Эйкройд

Арнольд Шварценеггер засмотрелся на свою коллегу по фильму «Вспомнить все»

Шэрон Стоун и Мартин Скорсезе на съемках драмы "Казино"

Найдите себе человека, который будет смотреть на вас так же, как Квентин Тарантино смотрел на Уму Турман во время работы над картиной «Убить Билла»

За кадром «Малефисенты»

Эдди Редмэйн и Джуд Лоу беседуют на съемочной площадке «Преступлений Грин-де-Вальда»

Близняшки из «Сияния» вне кадра вовсе не кажутся жуткими

Чего не скажешь про фото со съемок картины «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»

Режиссер Джонатан Демми и Джоди Фостер на съемках «Молчания ягнят»

Эмма Стоун и Райан Гослинг репетируют танец на съемочной площадке фильма «Ла-Ла Ленд»

Сандра Буллок на съемках «Гравитации»

Зеленый экран — хромакей — может быть и синим. Именно такой был у «Стражей Галактики»

К сожалению, супергерои летают только в комиксах и на экране. В жизни все выглядит примерно так, как за кадром «Первого мстителя»

А так вне кадра выглядит пришелец из «Людей в черном»

Галь Гадот «сражается» с режиссером фильма «Лига справедливости» Заком Снайдером

Милейшая фотография со съемок фильма «Собачья жизнь»

Не совсем закадровое фото, но тоже очень интересное: актриса Грета Гарбо и легендарный лев с логотипа студии Metro-Goldwyn-Mayer