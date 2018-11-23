20+ парней, которые не один день планировали свое предложение, и все получилось как в сказке
День свадьбы — один из самых ответственных и важных в жизни мужчины и женщины. Но есть еще один день, который запоминается иногда даже лучше, чем свадебное торжество, — день, когда парень делает предложение руки и сердца своей возлюбленной. Жаль, этот момент редко кто фотографирует.
Мы в AdMe.ru все-таки нашли снимки, где фотографы запечатлели самые искренние эмоции девушек, которым только что сделали предложение. И этими эмоциями невозможно не заразиться.
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15 лет и 21 год. Та же концепция, другой вопрос.
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«Преодолев вместе со своей подругой 121 страну без перелетов, я сделал ей предложение на вершине горы Кения, и она сказала „да“».
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«Во время спонтанной поездки в Чикаго я сделал ей предложение. Для нее это было полной неожиданностью. Я хотел сказать что-то романтичное, но ее улыбка затуманила мой разум. Я спросил, и она сказала „да“».
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Предложение в Исландии.
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«Мой парень сделал мне предложение на дне моря!»
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«Мы помолвлены! Гора Рейнир».
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Романтический Париж.
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Если ваша девушка — поттероманка.
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Утес Прекестулен — лучшее место, чтобы сделать предложение.
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После пересечения финишной черты во время «Песчаного марафона» (Marathon des Sables), который длится 6 дней, девушка-бегун получила предложение руки и сердца. Перу, 4 декабря 2017 года.
А вам запомнился день предложения руки и сердца? Или, может быть, вы были свидетелями необычного предложения?
Фото на превью Once Upon A Saga / Reddit