20+ фото рыжеволосых красоток из разных стран, которые могут сподвигнуть перекраситься в рыжий

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Фотограф из Варшавы Брайан Доулинг работает в основном с коммерческими заказами. Однако несколько лет назад он решил поснимать рыжих девушек, и это настолько захватило его, что он создал целый проект «Красота рыжих» (Redhead Beauty). В 2017 году фотограф выпустил книгу, моделями для которой стали 130 девушек из 20 стран. Сейчас Брайан работает над второй книгой. Для нее он планирует отснять уже 250-300 рыжеволосых красавиц из 50 стран. Сегодня Брайан ищет моделей по всей Европе и США. За его передвижениями можно следить в инстаграме или фейсбуке. Там же можно связаться с ним, если вы или кто-то из ваших друзей обладают огненной шевелюрой.