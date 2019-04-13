20+ фото рыжеволосых красоток из разных стран, которые могут сподвигнуть перекраситься в рыжий
Фотограф из Варшавы Брайан Доулинг работает в основном с коммерческими заказами. Однако несколько лет назад он решил поснимать рыжих девушек, и это настолько захватило его, что он создал целый проект «Красота рыжих» (Redhead Beauty). В 2017 году фотограф выпустил книгу, моделями для которой стали 130 девушек из 20 стран. Сейчас Брайан работает над второй книгой. Для нее он планирует отснять уже 250-300 рыжеволосых красавиц из 50 стран. Сегодня Брайан ищет моделей по всей Европе и США. За его передвижениями можно следить в инстаграме или фейсбуке. Там же можно связаться с ним, если вы или кто-то из ваших друзей обладают огненной шевелюрой.
В редакции AdMe.ru работают несколько рыжеволосых девушек. И они уже всерьез захотели стать моделями Брайана Доулинга.
1. Киев, Украина
2. Штат Вашингтон, США
3. Амстердам, Нидерланды
4. Гаага, Нидерланды
5. Лондон, Великобритания
6. Лейпциг, Германия
7. Киев, Украина
8. Ливерпуль, Великобритания
9. Дублин, Ирландия
10. Больцано, Италия
11. Берлин, Германия
12. Сидней, Австралия
13. Варшава, Польша
14. Санкт-Петербург, Россия
15. Варшава, Польша
16. Хельсинки, Финляндия
17. Москва, Россия
18. Вена, Австрия
19. Виареджо, Италия
20. Сидней, Австралия
21. Брно, Чехия
22. Эдинбург, Шотландия
23. Мельбурн, Австралия
24. Москва, Россия
Бонус: актер Дэниель Донской. Родился в Москве, рос в Берлине и Тель-Авиве, живет в Лондоне
Есть ли в вашем окружении рыжеволосые красавицы? А может быть, вы являетесь таковой? Если ответ утвердительный, то смело пишите Брайану.
Фото на превью briandowling / Instagram, briandowling / Instagram