19 доказательств того, что даже привычные вещи способны не на шутку удивить

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Посмотрите на возмущенный памятник, левитирующего парня или арбуз, который задумал побег, и убедитесь: новый ракурс, неожиданные обстоятельства и нестандартный взгляд могут сделать необычными самые обыденные вещи.

AdMe.ru не устает восхищаться разнообразием мира и умением людей находить интересное в мелочах. Вот наши последние фотонаходки, давайте удивляться вместе.

1. Вот что произойдет, если чихнуть во время рентгена

2. Неизвестная науке экзотическая птица оказалась обычной чайкой, которая испачкалась карри

3. Свет падает сквозь приоткрытую дверь

4. Просто лист бумаги, согнутый в правильных местах

5. Соты с зеленым и синим медом, который сделали французские пчелы после «рейда» на фабрику M&M’s

6. Тигр после грязевой ванны

7. Питон на приеме у ветеринара

8. «В одном из помещений на работе синий свет, и моя оранжевая коробка с инструментами выглядит как плохой фотошоп»

9. Все вопросы останутся без ответов

10. Побег

11. Небо в полосочку

12. Статуя возмущена непочтительным поведением голубей

13. Обычная палочка в Австралии продается как сувенир под названием «невозвращающийся бумеранг». $ 4,5, между прочим

14. «Моя сестра использовала средство для обуви, которое защищает от влаги. Теперь наш тротуар тоже защищен»

15. Собака с тенью-слоном

16. «Расцветка моей майки неожиданно совпала с цветами неба за стеклом иллюминатора»

17. Кажется, он парит в воздухе

18. «Тень моего кота на самом деле другой мой кот»

19. Это одно фото: палуба корабля на фоне волн