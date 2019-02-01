18 редких и по-домашнему теплых фото знаменитостей

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За каждым архивным снимком стоит целая история — история любви, кино или музыки. Эти фото дают возможность заглянуть в прошлое. Например, побывать за кулисами съемочной площадки культового фильма или встретить на улице маленькую Гвен Стефани, которая берет автограф у Стинга и даже не подозревает, что ее ждет мировая известность. А еще убедиться в том, что Джаред Лето действительно не стареет.

Окунувшись в атмосферу прошлых десятилетий, AdMe.ru отыскал фотографии знаменитостей, которые многие наверняка не видели.

18. Риз Уизерспун и Райан Филипп со своей дочкой Авой, 1999

17. Джаред Лето с Солейл Мун Фрай, 1991

16. Анджелина Джоли ест мороженое в придорожном летнем кафе, 1990

15. Джон Леннон и Йоко Оно в президентском люксе отеля «Хилтон», Амстердам, 1969

14. Том Хэнкс на съемках фильма «Человек в одном красном ботинке», 1985

13. Мэттью Лиллард, Скит Ульрих и Нив Кэмпбелл на премьере фильма «Крик», 1996

12. Узнали юное дарование? Это Шакира, 1992

11. Меган Фокс и Шайа Лабаф

10. Фредди Меркьюри со своими любимцами

9. Юная Гвинет Пэлтроу

8. Пост Барака Обамы в твиттере: «Я знал это тогда и убежден в этом сейчас — ты единственная и неповторимая, Мишель. С днем рождения!»

7. Задолго до того, как стать легендами: Фли и Энтони Кидис (Red Hot Chili Peppers)

6. Юная Гвен Стефани берет автограф у Стинга, 1983

5. Удобно устроившийся в кресле Джонни Депп, 90-е

4. А 20 Years Challenge слабо? Миле Кунис точно нет, 1999

3. Элизабет Тейлор дремлет, пока Джеймс Дин читает журнал Look, на обложке которого ее фотография с сыном

2. Любимчики поклонников сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри, Джейсон Пристли и Шеннен Доэрти

1. Фото со съемочной площадки первого фильма «Форсаж»

Есть ли у вас любимая редкая фотография кумира? Поделитесь с нами в комментариях.