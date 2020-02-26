18 человек, которые наткнулись на нечто особенное и не смогли об этом промолчать

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Мама Форреста Гампа из одноименного фильма говорила: «Жизнь как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется». Героям нашей статьи попались конфеты с удивительной начинкой, ведь каждый из них столкнулся с чем-то поистине необычным, да еще и успел сделать фото.

Мы в AdMe.ru уверены: для того чтобы увидеть что-то потрясающее, необязательно пересекать континенты, карабкаться на вершины гор или спускаться в пещеры. Нужно всего лишь хорошенько присмотреться к вещам, которые окружают нас каждый день.

1. «Вкладыши для книжных полок, которые моя мама урвала на eBay»

2. «Менял батарею на смартфоне и поцарапал крышку. Решил содрать краску и сделать крышку прозрачной. Я чуть не лишился рассудка, порезался до крови, а в итоге управился за час. Но результат того стоил»

3. Это квартал красных фонарей в Пуэрто-Рико. И в них нет ничего неприличного

Детеныши морских черепах, которые вылупляются из яиц на побережье, ориентируются на свет луны, чтобы найти дорогу обратно в океан. Однако яркий искусственный свет фонарей сбивает новорожденных малышей с толку. Поэтому несколько кварталов, прилегающих к пляжу, освещены красным.

4. Деревянные кубики Lego

Компания Lego раньше делала только деревянные игрушки. Но после того, как склад сгорел (причем дважды), в Lego переключились на пластик.

5. Этот снимок выглядит так, будто был сделан в космосе, однако фотограф летел на самолете

Чтобы запечатлеть Млечный Путь и падающие звезды, Эрику Вагнеру пришлось потрудиться и снять несколько десятков фото с выдержкой.

6. Эти фонтанчики автоматически поливают дорогу в Японии соленой водой, чтобы предотвратить образование льда

7. Параллельный мир можно сделать своими руками. Владельцы дома превратили нишу в стене в домик для игрушечного мышонка

8. Головокружительная 3D-заставка на смартфоне

На Reddit разгорелась горячая дискуссия о том, подделка это видео или нет. Некоторые пользователи считают, что при такой заставке батарея не протянет и часа и вообще современные телефоны не способны на такую детализацию. А что вы думаете по этому поводу?

9. Резьба на страницах книги Эдгара Аллана По как бы намекает читателю, что на самом деле ждет его внутри

10. «Эти бордер-лейстерские овцы сломали мой мозг. Вы только посмотрите: это же не овечки, а какие-то гигантские кролики!»

11. Обычный зимний день в Айове

12. Вот что получится, если печь панкейки не на сковороде, а в рисоварке

13. Горы в Перу на высоте 5 тыс. метров выглядят как иллюстрация к книге в стиле фэнтези

14. У этой курицы кружевные перья

15. «В мостовую моего города (Гонконг) вмонтированы миниатюрные модели комнат»

16. Фантастическая расцветка обычных грибов

17. Пчеловод забыл поставить рамку в улей, и вот что сотворили пчелы

18. Большое Соленое озеро в Юте. Когда люди построили железную дорогу, одна половина озера оказалась более соленой, чем другая, и изменила свой цвет

А вам встречались вещи, которые поражали до глубины души? Поделитесь своими историями в комментариях, пусть о них узнает весь мир.