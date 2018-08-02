18 фото, которые дотронутся до самых глубин вашей души
Бывают такие кадры, которые гораздо красноречивее любых слов. Они заставляют остановиться и взглянуть на них во второй раз, а то и в десятый. Наша сегодняшняя подборка состоит именно из таких снимков. Некоторые из них проливают бальзам на душу, другие заставляют задуматься, а третьи оживляют в воображении яркие образы.
AdMe.ru собрал для вас снимки, наполненные глубоким смыслом, которые захватят все ваше внимание и напомнят о самом главном.
1. «Когда в колледже узнали о моем нелегальном положении, они забрали мою стипендию. Я сказала папе, что брошу учиться и пойду работать. А он ответил, что скорее даст отрубить себе руку. Сегодня я выпустилась — и именно папа стал тому причиной»
2. Радужный котик
3. В детстве любая высота по плечу
4. Эта собака обожает разрывать плюшевые игрушки и вытаскивать из них набивку. На день рождения пса любящий хозяин подарил ему огромное кресло-мешок
5. Парень сделал татуировку в честь младшего брата, у которого синдром Дауна. Его реакция бесценна
6. 1-е и 21-е утро после переезда в новый дом из приюта
7. Интернациональная семья экипажа самолета
8. Слон, которому захотелось дотронуться до человека
9. Приветливые медведи
10. «Я нашел это фото в океане, когда занимался дайвингом»
11. Египетская девушка бросает вызов местным устоям, занимаясь паркуром
12. Хозяйка устроила беременной собаке настоящую фотосессию
13. Девушка из Бахрейна поздравляет саудитку с возможностью водить машину
14. Лунный «пожар»
15. Бурундук разделил трапезу с человеком
16. Балерина смотрит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией
17. В центре защиты дикой природы птичке сделали «тапочки», чтобы ее лапки вновь могли функционировать
18. Поджигатель луны
Какое фото особенно запало вам в душу?
Фото на превью REUTERS / Anton Vaganov