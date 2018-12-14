17 ярких фотографий, на которых запечатлена магия момента

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Бывает, смотришь по сторонам и вдруг замечаешь особенный момент: например как солнце будто выныривает из глубины здания или как незнакомая планета оказывается лишь отражением руля. Если не растеряться и сразу достать фотоаппарат, может получиться по-настоящему яркий и, главное, оригинальный снимок. Таким фото и самому приятно любоваться, и в интернете можно похвастаться — как это сделали герои нашей сегодняшней подборки.

AdMe.ru хочет, чтобы и вы ощутили магию момента, застывшую на этих 18 фотографиях интернет-пользователей. А в конце вас ждет милый бонус.

Пловчиха Хани Осрин во время Международных соревнований по плаванию в Эдинбурге, 2018 год

Солнце как будто всходит внутри этого здания

«Морская буря на крыше моей машины»

«Я сфотографировал птицу в прыжке, а снимок выглядит так, будто его обработали в редакторе»

Хлопок загорелся прямо в кузове комбайна

Фото, сделанное из иллюминатора самолета, похоже на картину

«Каждый день в одно и то же время любимое место моей собаки становится волшебным»

«Увидел озеро в виде рыбы из окна самолета»

Собака на замерзшем озере после небольшого дождя

Истребитель рождественских елок прибыл

Эта стена, кажется, потеряла объем. На самом деле это треугольная колонна

Волны превратили этот пляж в живописную картину

Столб разбивает фотографию на две абсолютно разные картинки

Этот пес выглядит так, будто у него диплом доктора наук

Полумесяц между антеннами небоскреба Уиллис-тауэр в Чикаго

Отражение руля машины выглядит как неизведанная планета

Бонус: «Смотрите, какая маленькая... корова!»

А вам хоть раз удавалось запечатлеть на фотографии уникальный момент?