16 совпадений из реальной жизни, рядом с которыми фотошоп и не стоял

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Внимательным людям доступна особая красота: они успевают заметить, как на долю секунды детали окружающей действительности совпадают, словно пазл, и сливаются в случайной гармонии. А если наблюдатель еще и успевает сделать снимок, то полюбоваться моментом можем мы все. Наши любимые фото в этой статье — с теленком, рожденным в День святого Валентина, и с парой, которой, увы, никогда не суждено быть вместе.

Мы в AdMe.ru обожаем фотографии, срежиссированные самой жизнью, и вот вам новая подборка остановленных мгновений.

1. Несостоявшаяся история любви

2. Этот теленок родился в День святого Валентина

3. «Пыталась сделать селфи со своей собакой. Вот результат»

4. Эта птица получилась случайно, из двух мазков краски

5. Избранный

6. Орхидея, похожая на экзотическую птицу

7. «Мой муж умеет делать радугу»

8. Снег превратил систему кондиционирования в гигантское лего

9. Огненный дракон

10. Отражение в здании разбило облака на пиксели

11. «Мне сразу вспомнился бильярд»

12. Вы видите здесь ногу? А она тут есть

13. Тени между двумя кружками с кофе

14. Покрашенные стволы пальм идеально совпадают с линией воды

15. Ошибка 404: напиток не найден

16. «Ребенок в метро случайно наступил мне на ботинок пыльной подошвой»

Бонус: Гренландия выглядит как нереалистичный и слишком прекрасный фотошоп

А у вас есть снимки, которые вы считаете большой удачей?