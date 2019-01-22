16 фото о том, что творится за кадром профессиональных снимков (Вы тоже так сможете)
Безусловно, хорошая фотография зависит от грамотно выстроенной композиции, правильных настроек в камере, то есть в общем и целом от опытности фотографа. Если вы уверены, что для получения неожиданных эффектов на снимке потребуется дорогостоящее оборудование, то вы глубоко заблуждаетесь. В этом вас разубедит талантливый американский фотограф Брэндон Вулфел, который на своем YouTube-канале показывает, что происходит за кадром крутых снимков. Он известен тем, что, используя повседневные предметы, может превратить любую фотографию в абсолютный шедевр.
AdMe.ru предлагает заглянуть «за кулисы» крутых снимков, а может быть, даже взять показанные фишки на вооружение.
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Какой лайфхак от Брэндона Вулфела вам запомнился? Может быть, среди ваших друзей есть такие же талантливые фотографы, которые нестандартно подходят к съемочному процессу?
Фото на превью Brandon Woelfel / YouTube, Brandon Woelfel / YouTube