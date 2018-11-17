16 душещипательных фотографий, способных растопить даже самые холодные сердца

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Эмоция — это адаптивный ответ человека на сложившуюся ситуацию. Иногда мы сталкиваемся с событиями или людьми, которые способны так сильно нас растрогать, что наше восприятие мира начинает меняться, меняя заодно наш взгляд на жизнь.

AdMe.ru собрал коллекцию фотографий, которые заставили нас улыбнуться, прослезиться и задуматься о том, какое влияние мы оказываем на окружающих.

1. Они женаты 60 лет. У нее деменция и инсульт, но он все еще рядом с ней. Всегда

2. Бездомный в Силиконовой долине раздавал копии своего резюме. После того как пост о нем стал вирусным, мужчина получил предложения от Apple и Google

3. Щенок уснул со своим хозяином на лавочке в парке

4. Мужчина из Саудовской Аравии учит свою жену водить машину

5. Пара, разделяющая истинный дух Рождества со всем миром

«Мы открыты в Рождество с полуночи до 2 часов ночи. Если вам одиноко, загляните к нам, чтобы обняться и съесть рождественский пирог! Необязательно покупать что-либо... Мы семья».

6. «Сказал своей дочери, что на этой неделе я не заработал денег. Проснулся и увидел эту записку»

«Дорогой папа, я оставила тебе немного денег».

7. Вратарь футбольного клуба «Партизан» (Белград) успокаивал своего товарища по команде после того, как тот в течение 90 минут слушал оскорбления с трибун

8. «Сегодня был последний сеанс химиотерапии против рака молочной железы!»

«Я закончил химиотерапию!»

9. «Я отдал этому человеку, Полу, свою электронную книгу, когда узнал, что он постоянно читает одну и ту же. Он не выпускал ее из рук несколько дней»

10. «Моя жена любит жирафов, поэтому, когда мы только начали встречаться, я отвез ее познакомиться с одним из них»

11. «Каждый раз, когда я прихожу в спортзал, этот человек помогает своему коллеге с вычислениями»

12. «Курсант» волнуется в первый день службы

13. Пожилой человек отдает свои теннисные мячи в местный приют для животных

14. Пожилой человек остановился перед эскалатором, боясь на него ступить. Парень совершил добрый поступок — протянул руку и спросил: «Могу я вам помочь, сэр?»

15. В 1998 году этот офицер спас девочку из пожара. В 2016 году он присутствовал на ее выпускном

16. «Я потеряла около 140 кг за 2 года. Вчера я встретилась со своим диетологом, который помогал мне худеть и следить за здоровьем»

Что вы думаете об этих трогательных моментах? Есть ли у вас вдохновляющие фотографии, которыми вы хотели бы поделиться с нами?