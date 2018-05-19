15 вещей, увидеть которые — большая редкость. Но мы их вам покажем

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Пересмотрели все мемы и в курсе всех последних трендов? Если вы думаете, что интернет уже ничем вас не удивит, то мы попробуем убедить вас в обратном. Готовы поспорить, такие фото встречаются не каждый день, хотя запечатлены на них самые обычные вещи.

AdMe.ru нашел 15 фотографий, которые могли бы участвовать в конкурсе «Такого вы еще не видели». Приготовьтесь, мы начинаем.

1. Кто-то нашел начало радуги

2. Телепузики. Простите, если разрушили ваше детство

3. «Небо сегодня утром по дороге на работу»

4. Необычная паутина

5. Рапунцель, это ты?

6. Необычный каменный склон в Норвегии

7. Кухня с окном между шкафчиками и тумбами

8. Вот что прячется за экраном в кинотеатре

9. Нью-Йорк во время урагана

10. «Мой отец с друзьями в детстве выглядят как актеры из сериала „Очень странные дела“»

11. Вода, которой поливают слоненка, сама похожа на слона

12. Следы динозавров, живших в первой половине мелового периода. Эль-Чокон, Аргентина

13. Когда крыша — идеальное место для отдыха

14. «Шло 104 февраля... Мы выживали как могли»

15. «Неделя была дождливой, и на моей овце выросла трава»

16. Просто лошадь и пони, но какой контраст

Если у вас в коллекции есть необычные фото, не стесняйтесь делиться ими в комментариях.