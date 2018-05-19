15 вещей, увидеть которые — большая редкость. Но мы их вам покажем
Пересмотрели все мемы и в курсе всех последних трендов? Если вы думаете, что интернет уже ничем вас не удивит, то мы попробуем убедить вас в обратном. Готовы поспорить, такие фото встречаются не каждый день, хотя запечатлены на них самые обычные вещи.
AdMe.ru нашел 15 фотографий, которые могли бы участвовать в конкурсе «Такого вы еще не видели». Приготовьтесь, мы начинаем.
1. Кто-то нашел начало радуги
2. Телепузики. Простите, если разрушили ваше детство
3. «Небо сегодня утром по дороге на работу»
4. Необычная паутина
5. Рапунцель, это ты?
6. Необычный каменный склон в Норвегии
7. Кухня с окном между шкафчиками и тумбами
8. Вот что прячется за экраном в кинотеатре
9. Нью-Йорк во время урагана
10. «Мой отец с друзьями в детстве выглядят как актеры из сериала „Очень странные дела“»
11. Вода, которой поливают слоненка, сама похожа на слона
12. Следы динозавров, живших в первой половине мелового периода. Эль-Чокон, Аргентина
13. Когда крыша — идеальное место для отдыха
14. «Шло 104 февраля... Мы выживали как могли»
15. «Неделя была дождливой, и на моей овце выросла трава»
16. Просто лошадь и пони, но какой контраст
Если у вас в коллекции есть необычные фото, не стесняйтесь делиться ими в комментариях.
Фото на превью AlexVenger/Pikabu