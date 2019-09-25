Фотограф показал трюки, с помощью которых где угодно можно сделать крутой снимок

18
0
3
6k

Работы немецкого фотографа Кая Бёттхера (Kai Böttcher) завораживают: яркие краски, нежная игра света и тени, обалденной красоты девушки. У парня уже более 500 000 подписчиков в Instagram. Иногда Кай показывает «предысторию» своих снимков, и оказывается, что они сделаны в самых непримечательных местах: возле обычной многоэтажки, в душе или в магазине.

Мы в AdMe.ru восхитились работами этого талантливого фотографа. А женская половина редакции срочно взяла на вооружение некоторые его идеи по созданию крутых снимков в домашних условиях.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

А у вас есть крутые фотографии, глядя на которые ни за что не догадаешься, где вы находитесь?

Фото на превью kai.boet / Instagram

18
0
3
6k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться