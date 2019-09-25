Фотограф показал трюки, с помощью которых где угодно можно сделать крутой снимок

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Работы немецкого фотографа Кая Бёттхера (Kai Böttcher) завораживают: яркие краски, нежная игра света и тени, обалденной красоты девушки. У парня уже более 500 000 подписчиков в Instagram. Иногда Кай показывает «предысторию» своих снимков, и оказывается, что они сделаны в самых непримечательных местах: возле обычной многоэтажки, в душе или в магазине.

Мы в AdMe.ru восхитились работами этого талантливого фотографа. А женская половина редакции срочно взяла на вооружение некоторые его идеи по созданию крутых снимков в домашних условиях.

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А у вас есть крутые фотографии, глядя на которые ни за что не догадаешься, где вы находитесь?