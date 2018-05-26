10 знаменитых снимков, в подлинность которых мы верили все эти годы. А зря

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Вирусные фотографии распространяются по сети с сумасшедшей скоростью. Знатоки своего дела давно выяснили, что должно быть на фотографии, чтобы привлечь к ней максимум внимания. В 2012 году в сети появилась фотография статуи Свободы во время урагана «Сэнди», которая выглядела как скриншот с канала новостей. Снимок навел много шума, но оказалось, что кадр взят из художественного фильма.

AdMe.ru собрал 10 фотографий, которые взрывали соцсети по всему миру, а на деле оказались фейком.

10. Большой сфинкс в снегу

Фотографию с заснеженным Большим сфинксом многие пользователи размещали на своих страницах в соцсетях как ошеломляющую новость: «Первый за 112 лет снегопад в Каире». Но фотография не имеет к Египту никакого отношения, так как была сделана в тематическом парке Tobu World Square в Японии.

9. Лентикулярные облака над горой Фудзи

В сети фотографию сопровождали историей о том, что однажды пирамида из пяти облаков образовалась над горой Фудзи. Выглядит, конечно, эффектно. И хотя лентикулярные облака бывают слоистыми, на оригинальной фотографии облако было одно.

8. Статуя Свободы во время урагана «Сэнди»

В 2012 году ураган «Сэнди» нанес тяжелый ущерб северо-восточным штатам США: Нью-Джерси, Нью-Йорку и Коннектикуту. Позже в сети появилась фотография с заголовком: «Статуя Свободы во время урагана „Сэнди“». Многие были впечатлены снимком, ведь сделать такую фотографию во время урагана — потрясающее везение, не иначе. Но благодаря внимательным киноманам позже выяснилось, что этот фантастический снимок не что иное, как кадр из фильма 2004 года «Послезавтра».

7. Акулы в кувейтском научном центре

В 2012 году в соцсетях распространилась шокирующая новость о случае в Кувейте. Зал научного центра был затоплен после того, как разбился резервуар с акулами. На самом деле фотография не имеет никакого отношения к Кувейту. Этот снимок был сделан на железнодорожной станции в Торонто, когда во время ремонтных работ в канализации прорвало трубу.

6. Кровожадная коала

Оригинальная фотография мокрой коалы появилась в сети в 2009 году. С тех пор многие шутят, что животное на фото выглядит как персонаж из фильма ужасов. Конечно, нашлись и те, кто захотел подлить масла в огонь. Очередной мастер фотомонтажа ради шутки добавил на фото собачью челюсть, чтобы зверушка стала выглядеть еще страшнее.

5. Индия в ночь Дивали

Цветной снимок со спутника разошелся по соцсетям с подписью: «Вот как выглядит Индия из космоса в ночь Дивали». После этого NASA опубликовало оригинальные черно-белые снимки, уточнив, что изображение было раскрашено в 2003 году ученым Крисом Элвиджем, чтобы показать, как изменилось освещение над Индией с 1992 года.

4. Ангольский паук

К счастью для людей, страдающих арахнофобией, эта фотография — подделка. Размер самых больших в мире пауков сравнивают с ладонью взрослого человека. Снимок сделал фотограф Поль Санта-Мария в 2011 году, когда обнаружил на заднем дворе своего дома во Флориде паука-волка. Он сфотографировал дом и поместил на его стену паука, увеличив последнего до гигантских размеров. Позже фотограф загрузил подделку на Facebook и добавил к ней подпись: «Ты уверен, что хочешь переехать во Флориду?»

3. Восход Земли, сфотографированный с лунной орбиты космическим кораблем Apollo 8

Как и в случае со снимком Индии, в соцсетях распространена цветная фотография восхода Земли. Оригинальный снимок с Apollo 8 был сделан в 1968 году и является черно-белым, а не цветным.

2. Зубастый птенец эму

Похоже, что «зубастый» фотомонтаж был сделан с целью подшутить над туристами, приезжающими в Австралию. Но представьте, что вторая по величине после страуса птица имела бы такие акульи зубы-лезвия. Вряд ли кто-то захотел бы столкнуться с этой милой птичкой во время путешествия.

1. Гигантский кальмар на пляже в Новой Зеландии

В марте 2015 года в сети появилась новость о гигантском кальмаре, которого выбросило на берег пляжа Пункайки в Новой Зеландии. Фотография оказалась очередной жертвой мастеров фотомонтажа. Оригинальный снимок был сделан в июне 2012 года на пляже Уайт-рок (Британская Колумбия, Канада), куда выбросило горбатого кита. Местные жители пытались спасти животное, но попытки оказались безуспешными.

Бонус: гигантский утенок

На первый взгляд кажется, что это проделки мастеров фотошопа. Но на самом деле гигантский утенок — это творение голландского художника Флорентина Хофмана. Утенок путешествует по миру: он уже побывал в Сиднее, Осаке, Окленде и Гонконге. На фотографии утенок плывет по гонконгской гавани Виктория. По словам художника, гигантская утка создана для того, чтобы вызывать улыбку на лицах людей.