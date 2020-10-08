AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

Появился сайт, который делает из всех героев мультфильмов. Мы протестировали его на знаменитостях (Вы можете загрузить и свое фото)

1112
-

Toonify — сайт от Джастина Пинкни (Justin Pinkney) и Дорона Адлера (Doron Adler), которые придумали, как перенести обычных людей в анимационный мир. Эти разработчики создали алгоритм, который превращает каждый портрет в изображение мультипликационного героя. Получается весьма забавно.

Мы в AdMe.ru решили проверить новую программу на снимках знаменитостей.

Анджелина Джоли

© TIZIANA FABI/AFP/East News, © toonify.justinpinkney.com

Леонардо Ди Каприо

© VALERIE MACON/AFP/East News, © toonify.justinpinkney.com

Эль Фэннинг

© TOBIAS SCHWARZ/AFP/East News, © toonify.justinpinkney.com

Аманда Сейфрид

© JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News, © toonify.justinpinkney.com

Брэд Питт

© ROBYN BECK/AFP/East News, © toonify.justinpinkney.com

Дженнифер Энистон

© Carlos Piaggio/The Grosby Group/Grosby Group/East News, © toonify.justinpinkney.com

Скарлетт Йоханссон

© JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News, © toonify.justinpinkney.com

Рианна

© Matrix Media Group/face to face/FaceToFace/REPORTER, © toonify.justinpinkney.com

Оливия Уайлд

© JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News, © toonify.justinpinkney.com

Том Хиддлстон

© Hahn Lionel/ABACA/EAST NEWS, © toonify.justinpinkney.com

Селена Гомес

© VALERIE MACON/AFP/East News, © toonify.justinpinkney.com

Джессика Альба

© Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, © toonify.justinpinkney.com

Кира Найтли

© Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, © toonify.justinpinkney.com

Бенедикт Камбербэтч

© NPA/The Grosby Group/EAST NEWS, © toonify.justinpinkney.com

Тильда Суинтон

© Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA/Sipa Press Russia/East News, © toonify.justinpinkney.com

Киану Ривз

© ROBYN BECK/AFP/East News, © toonify.justinpinkney.com

Вы уже превратили себя в героя мультфильма? Показывайте результат в комментариях.

1112
-