Появился сайт, который делает из всех героев мультфильмов. Мы протестировали его на знаменитостях (Вы можете загрузить и свое фото)

Toonify — сайт от Джастина Пинкни (Justin Pinkney) и Дорона Адлера (Doron Adler), которые придумали, как перенести обычных людей в анимационный мир. Эти разработчики создали алгоритм, который превращает каждый портрет в изображение мультипликационного героя. Получается весьма забавно.