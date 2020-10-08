Появился сайт, который делает из всех героев мультфильмов. Мы протестировали его на знаменитостях (Вы можете загрузить и свое фото)
Toonify — сайт от Джастина Пинкни (Justin Pinkney) и Дорона Адлера (Doron Adler), которые придумали, как перенести обычных людей в анимационный мир. Эти разработчики создали алгоритм, который превращает каждый портрет в изображение мультипликационного героя. Получается весьма забавно.
Мы в AdMe.ru решили проверить новую программу на снимках знаменитостей.
Анджелина Джоли
Леонардо Ди Каприо
Эль Фэннинг
Аманда Сейфрид
Брэд Питт
Дженнифер Энистон
Скарлетт Йоханссон
Рианна
Оливия Уайлд
Том Хиддлстон
Селена Гомес
Джессика Альба
Кира Найтли
Бенедикт Камбербэтч
Тильда Суинтон
Киану Ривз
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