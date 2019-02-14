Пользователи сети показали сумасшедшие костюмы, в которые их наряжали в детстве (Мушкетеры и снежинки и рядом не стояли)

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Мало кому из нас посчастливилось самому выбирать, в каком костюме пойти на утренник, день рождения или другой праздник. В этом деле последнее слово всегда оставалось за мамой. Ведь это ей предстояло за одну ночь из подручных средств создать нечто, что будет вызывать восторг и зависть у окружающих ну или мало-мальски походить хоть на что-то. Кажется, некоторые из них настолько увлекались этим процессом, что на выходе получались наряды зубной пасты, стола и кетчупа.

AdMe.ru не смог пройти мимо 19 снимков пользователей Reddit, которые решили немного поностальгировать на эту тему и показали свои самые выдающиеся детские костюмы.

1. «Мама, спасибо за этот костюм тюбика зубной пасты»

2. «Кажется, это 1989 год. Я — Пегас»

3. «Середина 80-х, мы с братом — бутылки кетчупа»

4. «На дворе 1990-й, мой брат в костюме коробки памперсов»

5. «В тот раз мама превзошла саму себя: я — стол»

6. «Все те же 90-е, я в костюме пылесоса»

7. «Как-то раз на Хеллоуин я была тамагочи и, к слову, выиграла конкурс костюмов»

8. «Если что, я — робот»

9. «Нет, я не розовый рейнджер и даже не принцесса. Я — Соник»

10. «Повезло вам ребят, я вот была морковкой»

11. «Моя жена как-то раз была в костюме кроличьей клетки»

12. «В школе я сильно отличалась от остальных девочек»

13. «Середина 70-х, я в костюме шариковой ручки и стержня»

14. «Мама до сих пор гордится этим костюмом Пикачу, который она сделала для меня в 1999 году»

15. «А я вот танком был»

16. «Мама была в восторге от этого костюма пришельца. Я не разделял ее чувств»

17. «Мой костюм черепашки-ниндзя, смастеренный в домашних условиях»

18. «Мне кажется, костюм черепашки-ниндзя должен выглядеть так»

19. «Представляю вам костюм картофеля фри, в котором мой лучший друг блистал в начале 90-х»