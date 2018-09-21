Полный гид по фасонам джинсов, который поможет выбрать модель для любого образа
Выбрать джинсы порой бывает непросто, ведь количество их разновидностей очень велико. И если в обычном магазине мы не обращаем внимания на обозначение посадки или фасона, то при выборе брюк из денима в интернет-каталоге обязательно нужно знать, где у них проходит верхняя линия пояса и насколько свободный у них покрой. В этой статье мы разберемся в разновидностях джинсов, и вы точно будете знать, какие нужны именно вам.
AdMe.ru составил для вас список терминов, которые производители используют для обозначения разных моделей.
Посадка (Rise)
- Завышенная посадка (high-wasted). Джинсы, у которых линия пояса находится на уровне пупка или чуть выше. Подобные брюки не обязательно должны быть обтягивающими — сейчас в моде так называемые «мамины джинсы». Они были популярны в 80–90-е годы, а в 2010-х их снова полюбили модницы во всем мире. Как правило, носят их с заправленной рубашкой или кроп-топами. Подобные модели хорошо вытягивают фигуру, а джинсы свободного фасона помогают скрыть небольшой животик.
- По талии (original). Такая посадка мало чем отличается от завышенной — верхняя линия пояса здесь проходит на уровне пупка. Носить их можно и нужно с теми же вещами, что и джинсы high-wasted: осенью и ранней весной их идеально дополнят заправленные фланелевые рубашки, пуловеры и свитеры, летом — кроп-топы, легкие блузки и классические белые рубашки.
- Обычная посадка (regular или medium). Классическая посадка джинсов, у которых верхняя кромка проходит немного ниже пупка. Правильно подобранные, они идеально подойдут для любого типа фигуры, а носить их можно с чем угодно, будь то классический жакет, бомбер или топ.
- Низкая (low). Брюки с низкой посадкой будут хорошо смотреться только на девушках, не имеющих проблем в области живота. В начале 2000-х их носили с укороченными топами, которые открывали большую часть живота, однако сегодня подобное сочетание считается чуть ли не признаком дурного вкуса: современная мода позволяет показать буквально несколько сантиметров тела, причем пресс в этом случае должен быть идеальным. Кроме того, в конце 2010-х такие джинсы нередко носят с заправленными в них рубашками и джемперами oversize.
- Очень низкая (ultra-low). Джинсы с ультранизкой посадкой, популярность которых сегодня заметно меньше, чем в начале десятилетия, рекомендуется носить только стройным девушкам с плоским животом, ведь верхняя линия пояса у таких брюк проходит чуть выше лобковой кости. Носить их можно с тем же верхом, что подходит для джинсов с низкой посадкой.
Фасон (Fit)
Фасон определяет посадку джинсов от линии бедер до колена. Условно их можно разделить на две категории: облегающие и свободные.
- Слимы (slim). В отличие от скинни, слимы хоть и сидят по фигуре, но в районе голени не так сильно обтягивают ноги. Их можно надеть и на прогулку, и на работу, они отлично подойдут в том случае, если после рабочего дня у вас запланирована вечеринка или какое-то иное мероприятие: подвернутый низ и яркие аксессуары превратят строгий лук в подходящий для вечера наряд. Слимы скрывают некоторые недостатки фигуры, особенно если выбрать модель с обычной или немного завышенной посадкой с поясом на пуговицах.
- Скинни (skinny). Популярность скинни не падает уже много лет подряд, поэтому эти сидящие как вторая кожа джинсы вполне можно назвать новой классикой. Их можно носить с любой одеждой, правда, для создания офисного лука нужно обязательно выбирать скинни как минимум с обычной посадкой и ни в коем случае не низкой. Ограничения накладывает и фигура — как правило, хорошо сидят они только на стройных и подтянутых девушках.
- Джегинсы (jeggings). Как понятно из названия, джегинсы — это некий гибрид джинсов и легинсов, а значит, они обтягивают тело еще больше, чем скинни. С момента своего появления на подиумах в 2010 году джегинсы не выходят из моды, по крайней мере любовь девушек к ним по-прежнему велика. При правильно подобранном цвете на их основе можно создавать как деловые, так и уличные образы. Выбирая джегинсы, нужно соблюдать 2 правила: они должны быть больше похожи на джинсы, нежели на легинсы, и не должны быть прозрачными.
- Обычный (regular). Джинсы прямого покроя, которые можно встретить в коллекции практически любого бренда. Классический пример таких брюк — знаменитые Levi’s 501. Это настоящие универсалы среди джинсов — они подходят девушкам с любым типом фигуры, а носить их можно с чем угодно: от классических жакетов и туфель на каблуках до спортивных маек в сочетании с кедами. Они никогда не выходят из моды, поэтому покупать джинсы такой модели можно без оглядки на актуальные тенденции.
- Свободный (relaxed). Строго говоря, это вариация джинсов обычного покроя с той лишь разницей, что посадка у них, как правило, на бедрах, а ширина штанин несколько шире, чем у классических «собратьев». Конечно, для офисных луков такие джинсы выбирать не стоит, а вот для повседневных образов они подходят как нельзя лучше. Сочетать их можно с чем угодно — от маек до классических белых рубашек, а осенью и зимой — с пальто и пуховиками.
- Очень свободный (loose). Джинсы очень свободного покроя, которые мы привыкли видеть на рэп-исполнителях. Брюки с таким кроем есть в коллекциях почти всех марок, выпускающих одежду в уличном стиле, а лучше всего они смотрятся с вещами в стиле oversize, и идеальная обувь к ним — кроссовки всех видов, включая высокие. Зачастую производители не выделяют loose fit как отдельный крой и подобные джинсы можно найти в категории relaxed.
- Бойфренды (boyfriend). Если джинсы очень свободного кроя чаще всего можно найти в мужских коллекциях, то бойфренды — исключительно женский вариант. Классической длины и 7/8, с обычной, заниженной или даже «маминой» посадкой, с потертостями и рваные — вариаций таких джинсов масса, а значит, их можно подобрать практически для любой фигуры. Носить бойфренды можно почти с любой одеждой и обувью, разве что для делового стиля стоит выбрать что-то иное.
Крой от колена до нижней кромки (Cut)
- Зауженный (tapered, tailored). В таких моделях джинсы сужаются от колена до низа, а значит, лучше всего они подходят девушкам с идеальными ногами. Это один из самых распространенных вариантов последних лет, и большая часть джинсов сегодня выглядит именно так. Обувь к зауженным джинсам подходит любая — от классических туфель до баскетбольных кроссовок.
- Прямой (straight). У джинсов прямого кроя ширина у колена и нижней кромки одинакова. Это классические джинсы, которые помогут скрыть несовершенство ног в области голени и отлично смотрятся с любым верхом и обувью.
- Клеш (boot). Джинсы клеш, известные еще со времен хиппи, легко отличить от любых других — ширина нижней кромки у них значительно больше, чем в колене. Однако сегодня клеш не настолько экстремален, как в 60-е (хотя джинсы такого кроя отлично подходят для образов в стиле бохо), и ширина низа у джинсов, обозначенных как boot cut, равна ширине штанины в области бедра. Такие джинсы подойдут обладательницам широких бедер, поскольку они визуально уравновешивают верх и низ.
А как вы выбираете джинсы?
Фото на превью simons, malaticollege, oldnavy.gap