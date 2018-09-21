Полный гид по фасонам джинсов, который поможет выбрать модель для любого образа

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Выбрать джинсы порой бывает непросто, ведь количество их разновидностей очень велико. И если в обычном магазине мы не обращаем внимания на обозначение посадки или фасона, то при выборе брюк из денима в интернет-каталоге обязательно нужно знать, где у них проходит верхняя линия пояса и насколько свободный у них покрой. В этой статье мы разберемся в разновидностях джинсов, и вы точно будете знать, какие нужны именно вам.