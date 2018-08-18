Как подобрать юбку-карандаш к своему типу фигуры и скрыть самые проблемные места

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Юбка-карандаш давно закрепилась в списке универсальных вещей, это must-have базового гардероба. Но многие женщины не решаются носить ее, опасаясь, что она подчеркнет их неидеальные формы. Однако дизайнеры утверждают, что для любой фигуры можно подобрать свой лучший вариант юбки-карандаша.

Мы в AdMe.ru опишем правильную юбку для каждого типа фигуры, и по этим параметрам вы можете быстро отсеять неподходящие варианты в магазине и найти свою идеальную модель.

Тип фигуры: «яблоко»

При «яблочном» типе фигуры (его также называют «круг») больше всего выделяются талия и живот, и с появлением лишнего веса обладательницам такой фигуры довольно сложно скорректировать свой силуэт. У «яблочек» стройные бедра и ноги, и именно на них стоит делать акцент. Высокая посадка юбки визуально сделает талию тонкой и сыграет роль «корсета» для живота. Но если вам кажется, что живот все же слишком выступает, можно замаскировать его блузкой или свитером, но не слишком свободными, чтобы оставить необходимый акцент на талии. Идеальная юбка: с высокой посадкой;

из плотной ткани (джинсовая, кожа, жаккард);

классического темного цвета (бордо, темно-синий, черный, серый);

допустимы орнаменты, они отвлекут внимание от ненужных объемов в области живота;

силуэт юбки должен сужаться книзу (она будет выгодно облегать ягодицы и подчеркнет бедра, визуально сбалансировав фигуру);

длина до колена или чуть выше.

Тип фигуры: «груша»

Тип фигуры «груша» — это широкие бедра при узких плечах и тонкой, иногда заниженной талии. Уравновесить и визуально вытянуть низ «грушевидному» типу поможет юбка-карандаш прямого кроя. Хотя некоторые звездные обладательницы такой фигуры с гордостью носят узкие юбки, подчеркивая разницу между плечами и бедрами. Идеальная юбка: прямого кроя, возможен также широкий пояс;

из плотной ткани, без драпировок, накладных элементов, ярких рисунков по бокам;

длиной несколько сантиметров ниже колена (миди и мини подчеркнут массивность бедер);

приглушенные тона, однотонные цвета (оливковый, молочный, серый, черный).

Тип фигуры: «перевернутый треугольник»

Широкие плечи при узких бедрах (и иногда плоских ягодицах) и стройные, длинные ноги — обладательницам такой фигуры часто хочется придать дополнительный объем бедрам. При помощи юбки-карандаша это можно сделать, если выбирать яркие модели, которые привлекут взгляд к нижней части тела и отвлекут от более массивной верхней части. Узкая юбка подчеркнет все изгибы, даже если они слабые. Идеальная юбка: узкая или зауженного кроя;

оттенки белого, горизонтальная полоска, яркие принты, цвет металлик;

при выборе темных оттенков стоит дополнительно подчеркнуть талию (приталенный жакет, корсет, блузка).

Тип фигуры: «прямоугольник»

Стройные «прямоугольники», или «линейки», часто страдают от отсутствия соблазнительных изгибов фигуры. Плечи и бедра находятся на одной линии, стройные ноги, узкие бедра — все это можно отнести к модельным параметрам, но вот ягодицам при этом не хватает объема, а талия слабо выражена. Подходящая юбка-карандаш поможет сделать фигуру более женственной. Идеальная юбка: слегка сужается книзу;

может сидеть свободно, не слишком облегая бедра;

сшита из плотной ткани;

без пояса.

Тип фигуры: «песочные часы»

Пожалуй, это самый женственный тип фигуры — с ярко выраженной талией и примерно идентичными по ширине плечами и бедрами. Именно таких пропорций пытаются достичь стилисты, когда корректируют фигуру при помощи одежды. Обладательницам данного типа фигуры подходят практически любые фасоны юбок: все они как нельзя лучше подчеркнут привлекательные изгибы. Если вам кажется, что бедра слишком объемные, то стоит выбирать модели приглушенных цветов и однотонные.

А в вашем гардеробе есть место такой юбке? Как вы подбираете нужную модель?