История компании Birkenstock, чьи ортопедические тапочки сначала полюбили хиппи, а потом и весь мир

Когда-то обувь немецкой марки Birkenstock носили исключительно представители субкультур: тапочки пользовались огромной популярностью у хиппи. Затем «самая уродливая обувь на планете» начала медленно и верно завоевывать не только сердца представителей андерграунда, но и всего остального мира. Сегодня биркенштоки носят и в деревнях, и на подиумах, а самые яркие звезды планеты не прочь пощеголять перед папарацци в модных сандалиях.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в причинах головокружительного превращения небольшой частной фирмы в компанию с мировым именем. Оказалось, история биркенштоков напрямую связана с богатейшим европейцем на планете и косвенно — с супермоделью Натальей Водяновой.

Заварил всю кашу с самыми известными сандалиями на планете немец Иоганн Адам Биркеншток, который еще в 1774 году основал небольшую мастерскую по производству обуви. Дела у деревенского сапожника шли так хорошо, что клиенты к нему ехали даже из соседних городов.

Успех Иоганна Биркенштока вдохновил его праправнука Конрада на создание нового вида обуви: мастер так увлекся дизайном, что неожиданно для всех сотворил невиданный доселе продукт — гибкие стельки, которые подстраивались под стопу человека.

Дело Иоганна Биркенштока продолжил сын Конрада, Карл, который даже написал целую книгу о поддержании здоровья стопы и правильной обуви.

Затем, во второй половине ХХ века, внук Конрада Биркенштока решает расширить производство стелек и наконец-то создает свою первую полноценную модель обуви. Называет он ее в честь испанской столицы — Madrid.

Хотя в 60-х годах прошлого столетия семейное производство Birkenstock уже было довольно известно в родной Германии, в других частях планеты о нем еще и слыхом не слыхивали. Все изменилось в 1966 году, когда американский дизайнер Марго Фрейзер посетила Германию. Женщина пришла в такой восторг от удобных биркенштоков, что решила непременно открыть производство аналогичных тапочек в своей стране.

«Все женские туфли были узкими и с заостренными носами. Даже у так называемой здоровой обуви был каблук. Поскольку у миллионов женщин болят ноги, я подумала, что они будут рады надеть эту чудесную обувь». Марго Фрейзер

Первые биркенштоки поначалу продавалась в магазинах здорового питания, потому что обувные магазины наотрез отказывались торговать «настолько уродливыми тапочками», которые они сравнивали с маленькими лодками.

На помощь бизнесу Марго Фрейзер пришли хиппи. Неформальной молодежи так понравилась нестандартная обувь, что вскоре каждый уважающий себя хиппи должен был иметь хотя бы одну пару «ужасных биркенштоков».

Марго Фрейзер — женщина, которая открыла миру фирму Birkenstock.

Дальше все пошло по самому лучшему для Марго Фрейзер сценарию: уровень продаж тапочек вырос, а продукция немецкой фирмы Birkenstock начала свое движение по миру.

По-настоящему модной обувь от Birkenstock стала в 90-х годах: тогда ее начали активно демонстрировать на подиумах, а мировые знаменитости все чаще появлялись в биркенштоках на публике.

Меховые тапочки от дизайнера Фиби Файло, созданные на основе Birkenstock, стали настоящим шоком для модников планеты, но все равно все бросились их покупать. Утепленная обувь стала открытием стиляг в 2012 году: тогда подиумы планеты всей были покорены новизной этого крайне нестандартного тренда.

Простота и удобство биркенштоков позволили им завоевать сердца и мировых селебрити. Так, в обуви, считавшейся когда-то ортопедической, не раз появлялись такие звезды, как Леонардо ди Каприо, сестры Олсен, Хайди Клум, Джулианна Мур, Кендалл Дженнер и др.

Носят сандалии с сарафанами, брюками капри и денимом, с юбками и короткими шортами — словом, практически со всеми элементами современного летнего гардероба.

Сегодня Birkenstock постепенно утрачивает свой статус семейной компании, а потомки Иоганна Биркенштока продают свои доли в фирме. Причины их решения о продаже парадоксальны: родственники просто не смогли договориться между собой о наилучшем способе управления многочисленными филиалами своей империи.

Одним из новых владельцев компании стал самый богатый человек Европы — Бернар Арно, который приходится свекром супермодели Наталье Водяновой.

Сегодня сандалии Birkenstock постепенно превращаются в предмет высокой моды. Учитывая то, что ежегодно компания продает более 20 млн пар обуви, наверняка биркенштоки будут носить еще и наши внуки, и правнуки. Если, конечно, изменчивая мода не решит пойти по какому-нибудь другому пути.