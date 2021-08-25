История компании Birkenstock, чьи ортопедические тапочки сначала полюбили хиппи, а потом и весь мир
Когда-то обувь немецкой марки Birkenstock носили исключительно представители субкультур: тапочки пользовались огромной популярностью у хиппи. Затем «самая уродливая обувь на планете» начала медленно и верно завоевывать не только сердца представителей андерграунда, но и всего остального мира. Сегодня биркенштоки носят и в деревнях, и на подиумах, а самые яркие звезды планеты не прочь пощеголять перед папарацци в модных сандалиях.
Мы в AdMe.ru решили разобраться в причинах головокружительного превращения небольшой частной фирмы в компанию с мировым именем. Оказалось, история биркенштоков напрямую связана с богатейшим европейцем на планете и косвенно — с супермоделью Натальей Водяновой.
- Заварил всю кашу с самыми известными сандалиями на планете немец Иоганн Адам Биркеншток, который еще в 1774 году основал небольшую мастерскую по производству обуви. Дела у деревенского сапожника шли так хорошо, что клиенты к нему ехали даже из соседних городов.
- Успех Иоганна Биркенштока вдохновил его праправнука Конрада на создание нового вида обуви: мастер так увлекся дизайном, что неожиданно для всех сотворил невиданный доселе продукт — гибкие стельки, которые подстраивались под стопу человека.
- Дело Иоганна Биркенштока продолжил сын Конрада, Карл, который даже написал целую книгу о поддержании здоровья стопы и правильной обуви.
- Затем, во второй половине ХХ века, внук Конрада Биркенштока решает расширить производство стелек и наконец-то создает свою первую полноценную модель обуви. Называет он ее в честь испанской столицы — Madrid.
- Хотя в 60-х годах прошлого столетия семейное производство Birkenstock уже было довольно известно в родной Германии, в других частях планеты о нем еще и слыхом не слыхивали. Все изменилось в 1966 году, когда американский дизайнер Марго Фрейзер посетила Германию. Женщина пришла в такой восторг от удобных биркенштоков, что решила непременно открыть производство аналогичных тапочек в своей стране.
- Первые биркенштоки поначалу продавалась в магазинах здорового питания, потому что обувные магазины наотрез отказывались торговать «настолько уродливыми тапочками», которые они сравнивали с маленькими лодками.
- На помощь бизнесу Марго Фрейзер пришли хиппи. Неформальной молодежи так понравилась нестандартная обувь, что вскоре каждый уважающий себя хиппи должен был иметь хотя бы одну пару «ужасных биркенштоков».
Марго Фрейзер — женщина, которая открыла миру фирму Birkenstock.
- Дальше все пошло по самому лучшему для Марго Фрейзер сценарию: уровень продаж тапочек вырос, а продукция немецкой фирмы Birkenstock начала свое движение по миру.
- По-настоящему модной обувь от Birkenstock стала в 90-х годах: тогда ее начали активно демонстрировать на подиумах, а мировые знаменитости все чаще появлялись в биркенштоках на публике.
- Меховые тапочки от дизайнера Фиби Файло, созданные на основе Birkenstock, стали настоящим шоком для модников планеты, но все равно все бросились их покупать. Утепленная обувь стала открытием стиляг в 2012 году: тогда подиумы планеты всей были покорены новизной этого крайне нестандартного тренда.
- Простота и удобство биркенштоков позволили им завоевать сердца и мировых селебрити. Так, в обуви, считавшейся когда-то ортопедической, не раз появлялись такие звезды, как Леонардо ди Каприо, сестры Олсен, Хайди Клум, Джулианна Мур, Кендалл Дженнер и др.
- Носят сандалии с сарафанами, брюками капри и денимом, с юбками и короткими шортами — словом, практически со всеми элементами современного летнего гардероба.
- Сегодня Birkenstock постепенно утрачивает свой статус семейной компании, а потомки Иоганна Биркенштока продают свои доли в фирме. Причины их решения о продаже парадоксальны: родственники просто не смогли договориться между собой о наилучшем способе управления многочисленными филиалами своей империи.
- Одним из новых владельцев компании стал самый богатый человек Европы — Бернар Арно, который приходится свекром супермодели Наталье Водяновой.
- Сегодня сандалии Birkenstock постепенно превращаются в предмет высокой моды. Учитывая то, что ежегодно компания продает более 20 млн пар обуви, наверняка биркенштоки будут носить еще и наши внуки, и правнуки. Если, конечно, изменчивая мода не решит пойти по какому-нибудь другому пути.
А как вы относитесь к трендовой одежде и обуви?