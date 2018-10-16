Модные головные уборы осени и зимы — 2018/2019, которые позволят оставаться стильной в любую погоду

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Осень и зима — отличная пора для тех, кто любит шапки и шляпки. Они не только согревают в непогоду, но и помогают выглядеть стильно и модно, а разные головные уборы в сочетании с другими аксессуарами могут менять один и тот же образ до неузнаваемости. Однако порой непросто подобрать, скажем, берет или шапку-бини под тот или иной наряд так, чтобы выглядеть не только красиво, но и актуально. Если и вы испытываете подобные сложности, эта статья для вас.

Мы в AdMe.ru заглянули в осенне-зимние коллекции — 2018/2019 и расскажем вам о том, что весь мир будет носить в наступающие холодные месяцы.

Берет

В последние несколько лет береты переживают второе рождение: их носят и на модных подиумах, и на улицах городов. В нынешнем году эти головные уборы настолько популярны, что дизайнеры предлагают модницам и объемные береты из разнообразных материалов, будь то шерсть, кожа, искусственный мех, хлопок и даже деним, и классические — те, что издавна ассоциируются с Парижем и парижанками, и меховые с помпонами. Что касается цветов, то в особом почете в этом сезоне черный. А вот в украшении даже классического фасона беретов дизайнеры никак себя не ограничивают, предлагая в качестве декора крупные «драгоценные» камни, разнообразные вышитые надписи и традиционные броши. Кроме того, стоит обратить внимание на жаккардовые береты, а также головные уборы разных оттенков розового (кроме по-детски яркого) и фиолетового.

Кепи

Кепи, которые так любили модницы 1960-х, в этом году вновь на пике моды. Этот головной убор можно найти и в коллекциях таких модных домов, как Chanel и Dior, и в линейках демократичных брендов. Выделить какой-то определенный фасон сложно: в моде меховые, фетровые и шерстяные кепи, а также с мягкими и жесткими козырьками, элегантно-женственные и малоотличимые от мужских. Именно благодаря многообразию фасонов кепи можно носить не только осенью, но и зимой, выбрав теплые, объемные модели. Девушкам, старающимся следовать всем модным тенденциям, стоит носить кепи с яркими солнцезащитными очками — так, как предлагает модный дом Christian Dior в своей осенне-зимней коллекции — 2018/2019. Что же касается сочетания с верхней одеждой, то здесь, пожалуй, нет никаких ограничений, кроме разве что шуб из натурального меха. А вот теплые пальто, пуховики разнообразных фасонов, в том числе и модного в последние несколько лет кроя oversize, шубы из искусственного короткого меха можно прекрасно дополнить кепи, например в стиле бейкер-бой, которые популярны уже второй год подряд.

Шапки-бини

Мода на бини разнообразных форм, размеров и фасонов особенно радует жительниц северных широт, где головной убор не столько аксессуар, сколько жизненная необходимость. В этом сезоне популярны самые разные модели: и перекочевавший из верхней одежды oversize, и привычные облегающие шапки с отворотом, и даже сложные многослойные конструкции. Что касается цветовых сочетаний, то в этом году отчетлива видна тенденция к total look, и даже если вы не решитесь примерить «тотальный» образ, то обязательно обратите внимание на то, что шапка непременно должна перекликаться с шарфом или перчатками. Если же вы не носите ни того, ни другого, подбирайте бини в тон обуви или сумочке. Если говорить о сочетании с верхней одеждой, то вряд ли можно придумать что-то более универсальное, чем шапки-бини. Классические пальто, пуховики разнообразных фасонов, шубы из искусственного или из натурального меха — в любом образе найдется место для бини. Главное при этом — помнить о цветовом и стилевом единстве.

Несмотря на то что шапки с помпонами ругают уже не первый год, многие дома моды по-прежнему предлагают носить их женщинам самых разных возрастов. И опять же, несмотря на критику, подобный аксессуар можно надевать не только для катания на лыжах или санках: шапки с помпонами подойдут для любого повседневного образа. Более того, даже те шапки, которые мы привыкли видеть на спортсменах — трикотажные, с текстом и помпонами из ниток, — отлично подойдут для прогулок с детьми и похода на работу. Если же у вас еще остались сомнения, то посмотрите на осенне-зимние коллекции, например, таких всемирно известных брендов, как Ralph Lauren или Blumarine, которые предлагают модницам шапки-бини, украшенные помпонами.

Нельзя не сказать и еще о таком неодназначном тренде, как «детские» шапки с ушками, вышивкой и веселыми принтами. В этом году они в особенном почете не только у модниц, но и у знаменитых брендов. К примеру, в осенне-зимней коллекции — 2018/2019 «детские» шапки можно было увидеть у таких известных марок, как Dolce & Gabbana и Anna Sui. Носить подобные шапки, само собой, стоит только с подходящими по стилю вещами, например, яркими пуховиками или не менее яркими шубами из искусственного меха. Кроме того, несмотря на демократичность современной моды, вряд ли стоит их носить дамам элегантного возраста. И еще одно но: чтобы не переходить грань между модными тенденциями и откровенным эпатажем, шапки с ушками и прочими детскими атрибутами стоит выбирать черного или коричневого цвета.

Аппликации и вышивка

Вышивка и аппликации — настоящий хит «шапочного» сезона этой осени и зимы. Помните знаменитые шапки с вышитыми на них словами? Так вот, если они вам по душе, вы можете смело доставать их с дальних полок своих гардеробов, поскольку они вновь вернулись на модные подиумы, а значит, и на улицы городов. Более того, в моде сейчас и шапки, на которых указано название выпустившей их марки, так что если вам по душе головные уборы со считавшимися еще пару лет назад безвкусными надписями вроде Dolce & Gabbana или Emporio Armani, можете смело включать их в осенне-зимний гардероб. Помимо шапок-бини, на которых традиционно используют вышивку, в этом сезоне в моде и береты с подобным декором.

Искусственный мех

Шапки и шляпы из искусственного меха — настоящий компромисс для тех, кто не хочет причинять вреда братьям нашим меньшим, но старается держать голову в тепле. Сам по себе искусственный мех необязательно делают из синтетических волокон: современные технологии позволяют создавать мех из натуральной овечьей шерсти, производство которого не наносит вреда животным и природе. Носить шляпы и шапки из меха можно и с пальто, и с пуховиками. А вот от шубы в этом случае лучше отказаться: подобный образ уже давно вышел из моды, и даже меховые воротники или иная отделка на верхней одежде в сочетании с меховым головным убором будут выглядеть старомодно. Фасон меховых головных уборов может быть любым — от шапок в традиционном русском стиле, до бини и шляп-федор. То же самое касается и цвета: несмотря на то что большинство дизайнеров отдает предпочтение натуральным природным цветам, некоторые, наоборот, красят шапки в яркие оттенки.

Шляпы

Шляпы — один из главных трендов этой осени и, если вы живете в месте с мягким климатом, в том числе зимы. Сложно выделить какой-то определенный фасон шляп: в этом сезоне можно носить любые. С осторожностью стоит относиться только к широкополым шляпам, которые уместны, как правило, лишь в нарядах в классическом стиле или, при грамотно подобранном цвете и фасоне, в стиле бохо. В остальном же ограничений нет: шляпы можно носить и с шубами, и с пальто разной длины, и даже с пуховиками. Что же касается цветовых решений, то тут тоже есть простор для творчества. Однотонные и с анималистичными принтами, с жаккардовым узором и в клетку, украшенные традиционными лентами и крупными аппликациями — словом, мода этого сезона позволяет надеть любую шляпу, главное, чтобы она сочеталась с верхней одеждой. Не стоит забывать и о ключевом правиле сезона: цвет головного убора должен перекликаться с цветом одежды.

А вы носите головные уборы? И что предпочитаете: бини, шляпы или кепи?