Французский стилист рассказала, как выглядеть нескучно, используя 3 простых принципа построения гардероба

Одеваться нескучно и стильно может каждая. И для этого не нужно становиться помешанным на моде fashion-блогером. Если ваша любовь навек — это джинсы и футболка, то даже в них можно выглядеть интересно и не сливаться с толпой. Главное — знать несложные правила комбинирования вещей, благодаря которым каждый образ будет запоминающимся, но при этом не вычурным.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как оживить любой гардероб за пару минут, затратив минимум усилий.

Разобраться в тонкостях гармоничного сочетания вещей нам помог блог русской девушки Виктории Луниной — стилиста и поклонницы парижского стиля, которая уже много лет живет во Франции. Вот что советует Виктория тем, кто хочет внести разнообразие в свой привычный гардероб.

1. База

Основа каждого гардероба — определенный набор вещей, которые мы можем носить каждый день. Это и есть база, или базовый гардероб. Каждый предмет одежды из этой основы должен отлично сидеть на фигуре и подходить к типу вашей внешности.

К базовым вещам относят:

  • джинсовки и простые жакеты;
  • джинсы, шорты и простые брюки;
  • кеды, эспадрильи и другую непритязательную обувь;
  • простые рубашки, футболки и топы;
  • простые платья из хлопка или льна;
  • базовый трикотаж;
  • простые сумки без ярких деталей.

2. Акценты

Акценты — это то, за что цепляется взгляд в каждом образе. Это необязательно дорогие вещи, скорее это то, что выделяет вас из толпы. Акцентом могут быть не только одежда или аксессуары, но также прическа и макияж, к примеру, красная помада.

В эту категорию относят:

  • дизайнерскую обувь или просто обувь на высоком каблуке;
  • дорогие сумки и просто сумки с необычным дизайном или яркого цвета;
  • яркую, крупную бижутерию;
  • платья и жакеты структурного кроя, к примеру, платья-футляры;
  • вечерние платья и топы;
  • платья, топы и блузки с принтом, кружевом, воланами и другими декоративными деталями;
  • любые сезонные хиты.

3. Комбинирование

Самое главное правило нескучного гардероба — правильный баланс и расположение базовых и акцентных вещей.

Базовые вещи и акцентные аксессуары

Самый простой способ внести разнообразие в базовый гардероб — добавить акцентных вещей в зоне лица и декольте, а также выбрать заметную обувь, ремень или сумку. Главное правило — если надеваете акцентную обувь, то сумка должна быть простой или наоборот. И никогда одновременно.

Акцентные вещи и базовые аксессуары

Обратный вариант, когда сложные платья и яркие принты дополняются спокойными, простыми аксессуарами.

Базовый верх и акцентный низ, и наоборот

Яркие платья можно сочетать с небрежными прическами, а простые футболки и рубашки — с красной помадой, чтобы не было слишком просто. Не забудьте о контрастах между зонами, чтобы сделать образ интересным.

4. Практика

Для того чтобы соблюдение этих правил стало привычным навыком, Виктория советует начать с малого:

  • добавляйте бижутерию и акцентную обувь к своим базовым сочетаниям каждый раз, когда отправляетесь на работу или попить кофе с подругой;
  • сделайте ревизию гардероба и проверьте, достаточно ли у вас базовых вещей;
  • не слишком ли мало акцентов — бижутерии, платков, ярких туфель и сумок.

А теперь пора выходить из зоны комфортных вещей и дополнять свой обычный образ чем-то ярким и запоминающимся.

Фото на превью Eastnews, AFP / EAST NEWS

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  • 29 июля 2018
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