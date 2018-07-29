Французский стилист рассказала, как выглядеть нескучно, используя 3 простых принципа построения гардероба
Одеваться нескучно и стильно может каждая. И для этого не нужно становиться помешанным на моде fashion-блогером. Если ваша любовь навек — это джинсы и футболка, то даже в них можно выглядеть интересно и не сливаться с толпой. Главное — знать несложные правила комбинирования вещей, благодаря которым каждый образ будет запоминающимся, но при этом не вычурным.
Мы в AdMe.ru решили узнать, как оживить любой гардероб за пару минут, затратив минимум усилий.
Разобраться в тонкостях гармоничного сочетания вещей нам помог блог русской девушки Виктории Луниной — стилиста и поклонницы парижского стиля, которая уже много лет живет во Франции. Вот что советует Виктория тем, кто хочет внести разнообразие в свой привычный гардероб.
1. База
Основа каждого гардероба — определенный набор вещей, которые мы можем носить каждый день. Это и есть база, или базовый гардероб. Каждый предмет одежды из этой основы должен отлично сидеть на фигуре и подходить к типу вашей внешности.
К базовым вещам относят:
- джинсовки и простые жакеты;
- джинсы, шорты и простые брюки;
- кеды, эспадрильи и другую непритязательную обувь;
- простые рубашки, футболки и топы;
- простые платья из хлопка или льна;
- базовый трикотаж;
- простые сумки без ярких деталей.
2. Акценты
Акценты — это то, за что цепляется взгляд в каждом образе. Это необязательно дорогие вещи, скорее это то, что выделяет вас из толпы. Акцентом могут быть не только одежда или аксессуары, но также прическа и макияж, к примеру, красная помада.
В эту категорию относят:
- дизайнерскую обувь или просто обувь на высоком каблуке;
- дорогие сумки и просто сумки с необычным дизайном или яркого цвета;
- яркую, крупную бижутерию;
- платья и жакеты структурного кроя, к примеру, платья-футляры;
- вечерние платья и топы;
- платья, топы и блузки с принтом, кружевом, воланами и другими декоративными деталями;
- любые сезонные хиты.
3. Комбинирование
Самое главное правило нескучного гардероба — правильный баланс и расположение базовых и акцентных вещей.
Базовые вещи и акцентные аксессуары
Самый простой способ внести разнообразие в базовый гардероб — добавить акцентных вещей в зоне лица и декольте, а также выбрать заметную обувь, ремень или сумку. Главное правило — если надеваете акцентную обувь, то сумка должна быть простой или наоборот. И никогда одновременно.
Акцентные вещи и базовые аксессуары
Обратный вариант, когда сложные платья и яркие принты дополняются спокойными, простыми аксессуарами.
Базовый верх и акцентный низ, и наоборот
Яркие платья можно сочетать с небрежными прическами, а простые футболки и рубашки — с красной помадой, чтобы не было слишком просто. Не забудьте о контрастах между зонами, чтобы сделать образ интересным.
4. Практика
© The Devil Wears Prada / 20th Century Fox Film Corporation © The Devil Wears Prada / 20th Century Fox Film Corporation
Для того чтобы соблюдение этих правил стало привычным навыком, Виктория советует начать с малого:
- добавляйте бижутерию и акцентную обувь к своим базовым сочетаниям каждый раз, когда отправляетесь на работу или попить кофе с подругой;
- сделайте ревизию гардероба и проверьте, достаточно ли у вас базовых вещей;
- не слишком ли мало акцентов — бижутерии, платков, ярких туфель и сумок.
А теперь пора выходить из зоны комфортных вещей и дополнять свой обычный образ чем-то ярким и запоминающимся.
Фото на превью Eastnews, AFP / EAST NEWS