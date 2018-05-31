Думаете, роботы никогда не заменят людей? Возможно, но эти 10 явно составят нам конкуренцию

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Роботы вплотную подобрались к тому, чтобы заменить собой людей: они уже патрулируют улицы, принимают заказы в ресторанах и даже играют в футбол. Радоваться ли этому или же опасаться, что нам в не столь отдаленном будущем грозит восстание машин? Что ж, как говорится, поживем — увидим.

AdMe.ru предлагает вам узнать о 10 умнейших роботах, которые, возможно, заменят людей в тех сферах, где это действительно необходимо.

Робот-клон

Во время своей поездки в Японию в 2015 году футболист Криштиану Роналду познакомился со своей роботизированной копией, силиконовые части которой были напечатаны на 3D-принтере. Учитывая, что некоторые роботы уже обладают развитым искусственным интеллектом, можно предположить, что в не самом отдаленном будущем ученые «воскресят» звезд музыки, кино и спорта из прошлого, чтобы они могли принять участие в новых проектах. Кстати, сейчас подобное делается при помощи голограмм. Например, этот клип Майкла Джексона вышел через 5 лет после его смерти.

Робот-портье

Отель Henn na (что означает «странный») в Токио удивит вас тем, что на ресепшене вы увидите не людей, но довольно милых роботов, которые приветствуют гостей на японском, английском, китайском и корейском языках. За эту особенность Henn na даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как первый в мире отель, где работают роботы. Их коллеги-люди отмечают, что гостям нравится иметь дело с роботами, ведь они всегда на месте и всегда в хорошем настроении.

Робот для раздачи напитков авиапассажирам

Роботы потеснили людей и в небе: это изобретение из Канады под названием Isakwa способно обслуживать пассажиров не хуже стюардов. Робот оборудован отсеками для горячей еды и холодных напитков, он бесшумно передвигается, умеет принимать заказы, а подозвать его можно в любое время при помощи смартфона или планшета.

Робот-футболист

Удивительно, но современные роботы настолько хорошо научились играть в футбол, что с их участием теперь устраивают международные чемпионаты. Кто знает, может быть, вскоре они обойдут настоящих футболистов? По крайней мере, такую цель преследуют создатели проекта. По их словам, к середине XXI века команда человекоподобных роботов-футболистов должна выиграть футбольный матч, соблюдая правила FIFA, у победителя чемпионата мира.

Робот-хостес

Робот Pepper, творение японской компании SoftBank Robotics, умеет выполнять обязанности хостес. В настоящее время робот проходит испытательный срок в одной из популярных сетей суши-ресторанов, где он приветствует и размещает гостей. Кажется, люди вполне довольны таким необычным помощником. Кстати, точно такой же Pepper (ее назвали Josie) работает в аэропорту Мюнхена в качестве сотрудника службы информации.

Робот-уборщик

И снова Япония нас удивляет: робот HOSPI от Panasonic умеет собирать грязную посуду у гостей ресторанов и кафе, а также может быть использован для выполнения различных поручений в других местах, например больницах. При этом не нужно волноваться, что робот потеряет дорогу или натолкнется на препятствие: он был сконструирован специально для людных мест и оснащен сенсорами, позволяющими избежать столкновений.

Человекоподобный робот София

Говоря о роботах, мы просто не могли обойти вниманием Софию — робота в виде жещины от гонконгской компании Hanson Robotics. Она умеет распознавать лица, имитировать человеческие жесты и выражения лица и поддерживать простые беседы. Со временем робот должен стать умнее: София анализирует проведенные разговоры и на основе полученной информации улучшает свои ответы в будущем. Создатель надеется, что со временем робот сможет полноценно взаимодействовать с людьми и станет им хорошим помощником на крупных мероприятиях.

Робот для сбора урожая

Фермеры в английском Корнуолле протестировали новинку — робота, который умеет собирать цветную капусту, не повреждая ее. Создатель робота, доктор Мартин Столен (Dr Martin Stoelen) из Университета Плимута, считает, что в перспективе его разработка могла бы заменить людей на полях и сократить количество несчастных случаев, связанных с использованием тяжелой техники для сбора урожая.

Робот-полицейский

В китайском городе Чжэнчжоу железнодорожный вокзал патрулирует робот-полицейский, который умеет отвечать на вопросы и распознавать лица, что помогает ему вычислять среди пассажиров сбежавших преступников. Еще в обязанности необычного полицейского входит отслеживание различных угроз, например, таких как пожар или загрязнение воздуха. Но Китай — не единственное место, где используется подобный «страж порядка». Роботы-полицейские есть еще и в Дубае.

Робот-компаньон

Ну и, конечно, производители роботов не могли не обратить внимания на такую острую проблему современного общества, как одиночество и невозможность найти себе пару, и выпустили привлекательных роботов-компаньонов для женщин и мужчин. В отличие от Софии, у которой недавно появились электронные ноги, эти роботы пока не умеют передвигаться, зато могут поддержать несложный разговор, прочесть поэму и даже пошутить.