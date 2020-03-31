Девушка копирует образы звезд, чтобы доказать, что размер не имеет значения

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Инстаграм Кэти Стурино @KatieSturino полон стильных фотографий, которые помогают вернуть уверенность в себе сотням девушек, ошибочно полагающих, что с их формами балахон — наше все. Однако Кэти не только смело примеривает на себя образы знаменитостей, но и проводит обзор косметики и выкладывает чумовые фоточки своей собачки.