Девушка копирует образы звезд, чтобы доказать, что размер не имеет значения

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Инстаграм Кэти Стурино @KatieSturino полон стильных фотографий, которые помогают вернуть уверенность в себе сотням девушек, ошибочно полагающих, что с их формами балахон — наше все. Однако Кэти не только смело примеривает на себя образы знаменитостей, но и проводит обзор косметики и выкладывает чумовые фоточки своей собачки.

AdMe.ru всегда восторгался смелостью и креативностью, а тут в избытке и того, и другого.

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