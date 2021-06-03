Что происходит с мужской модой и почему современная одежда позволяет мужчинам иметь слабости и недостатки

О том, что мода — капризное и непостоянное явление, могут догадываться многие. И если раньше признаком мужского стиля считался классический строгий костюм, то сегодня эта тенденция уходит в прошлое. Современные модники все чаще стремятся к самовыражению, а дизайнеры подливают масла в огонь их интереса при помощи все более экстравагантных нарядов.

Мы в AdMe.ru решили проанализировать последние тенденции в мире моды и хотя бы немного разобраться в том, почему мужская одежда становится все более женственной.

Немного о том, как менялась мужская мода

Брюки не всегда были обязательным элементом мужского гардероба. И хотя первым более-менее полноценным штанам недавно исполнилось уже 3 000 лет, большую часть своей истории сильная половина человечества носила туники — универсальную и не требующую особенного ухода одежду. Дело в корне изменилось в тот самый исторический момент, когда была изобретена верховая езда. Именно лошади поспособствовали появлению на свет всем известных сегодня брюк, штанов и даже нижнего белья. Со временем мужчины все чаще стали облачаться в панталоны, и к середине Средних веков прототипы современных брюк стали носить вместе с популярными тогда туниками.

Средневековым стилягам было крайне важно показывать подданным свой социальный статус, из-за чего костюм знатных людей пополнился облегающими чулками и неким подобием пышных шорт, которые изнутри были заполнены специальной набивкой. Именно в таком образе мы привыкли видеть сказочных принцев. Впрочем, из-за промышленной революции даже самым знатным модникам к XIX веку пришлось сменить свои помпезные образы на более строгие костюмы: мода того времени предписывала ношение темных оттенков одежды.

О новых модных веяниях в мужской моде

Еще 10 лет назад показная мужественность и легкая брутальность слыли неким негласным трендом, задающим моду на строгие костюмы и нейтральные по цвету образы. На понимание того, как должен выглядеть современный модник, часто влияло и телевидение. Мы привыкли видеть Джеймса Бонда в его костюмах с иголочки или футболиста Дэвида Бекхэма, стилю которого подражали во всем мире.

Начало третьего десятилетия XXI века ознаменовалось кардинальными изменениями в области мужской моды. На подиумах планеты все чаще стали появляться модели-мужчины в юбках и платьях. Моделям начали вторить известные актеры и певцы. Так, в 2018 году скандальный рэпер A$AP Rocky пришел на вечеринку в шелковом халате Gucci и в платке, завязанном под подбородком. Cвой необычный образ певец назвал стилем «бабушка». Его коллега по цеху — актер Эзра Миллер — тоже сумел шокировать публику, появившись на премьере фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» в белоснежном костюме с перьями.

Эпатажные образы медийных личностей могли бы кануть в лету, если бы их идею вдруг не подхватила индустрия высокой моды. Так, модный дом Gucci недавно представил миру мужскую блузу с цветочным узором, выполненным в технике макраме.

Пока дизайнеры всей планеты заимствуют из женского гардероба все больше и больше новых элементов, среди модников уже появился термин, описывающий новый стиль — «фагли» (fugly). Стиль «фагли» подразумевает отсутствие в гардеробе современного мужчины пресловутого костюма-тройки и замену его бесформенным худи, легкой курткой-анораком или даже жилеткой от формы рабочего. В одежде женственного стиля уже успели засветиться такие звезды, как Джаред Лето, Эзра Миллер и телеведущий Мисс Джей Александр.

Новый стиль взволновал многих. Впрочем, пока одни остались в восторге от новых трендов в мужском гардеробе, другие оказались к ним совсем не готовы. Честно говоря, я не могу себя представить с парнем, который бы перенял большинство современных женских трендов — платья, макияж и т. д. Лак для ногтей не в счет. © broke_reflection / Reddit

Мне кажется, что, если мужчина носит платье, тогда оно автоматически превращается в мужское платье. 150 лет назад мужчины и вовсе носили парики, макияж и каблуки. И их всех считали стилягами. Мода — цикличная штука. © Susan Thompson / Quora

А мне вообще не нравится такая мода. Хотя думаю, что это просто дело вкуса. А еще меня не привлекают мужчины, которые ходят без рубашки в комбинезонах в паре с кепками дальнобойщиков. © frijolita_bonita / Reddit

На некоторых парнях такой стиль и правда смотрится неплохо. Мой бывший был хипстером и красил волосы в розовый цвет, носил яркую одежду и т. д. Выглядел он при этом потрясно. Кому как. © scenic-science / Reddit

Я думаю, что мы с вами сейчас находимся на самой ранней стадии принятия того, что мужчины в будущем будут постоянно носить платья и юбки. Надеюсь, до такого не дойдет. © Peter (Cindy) Pantall / Quora

О том, почему женственный стиль входит в мужскую моду

Пришло время признать: мужской гардероб постепенно уходит от подчеркивания нашего общественного статуса. Дорогие костюмы остаются в прошлом, и причина этого проста: всем хочется показывать свою индивидуальность, а не прятать ее за представительными, но совершенно пустыми образами. Большую роль в отказе от привычной мужской одежды играет и тенденция к продвижению одежды без гендера: не зря же гости недавней Недели моды в Милане получили приглашения в виде гипсовой маски Гермафродита. Столь оригинальная концепция означала согласие дизайнеров на отказ от разделения одежды на сугубо мужскую и женскую.

«Есть стереотипы о том, что мужчина — это человек, который не плачет, не страдает, у него все отлично, он успешный, потому что так предрешено, потому что он таким родился», — рассуждает актер Риналь Мухаметов. Популярным стереотипам вторит и уже уходящая в прошлое мода на стиль «денди» — такая же идеальная и лощеная, как и связанные с ней убеждения о мужском поведении. Теперь же на первый план выходит новый мужчина — человек, который дает себе право на слабость, самовыражение, и не стыдится этого. Приобретающая же все более женственный стиль одежда лишь олицетворяет эту растущую по всему миру тенденцию.