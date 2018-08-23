9 вещей, которые идеально сидят в примерочной, но в жизни доставят кучу хлопот

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60 % людей хотя бы раз в жизни совершали импульсивные покупки. Уловки маркетологов, которым мы покорно следуем, работают везде: от ресторанов и баров до магазинов техники и одежды. Часто именно об импульсивных покупках мы и жалеем. Вещь, которая в примерочной смотрится шикарно, на деле оказывается очень проблемной. В этой статье мы расскажем о такой одежде и о том, чем ее заменить.

Мы в AdMe.ru уверены, что у вас в шкафу найдется хотя бы одна вещь из нашего списка.

1. Шляпы

Если вы хотите выглядеть по-настоящему женственно, то шляпа, конечно, идеально справится с этой задачей. Но в повседневной жизни такой головной убор может доставить кучу проблем: его сдувает ветром, а слишком широкие поля могут мешать окружающим, если вы, к примеру, едете в общественном транспорте. Что делать? Если совсем отказываться от шляп вам не хочется, выбирайте небольшие модели с узкими полями. Также важно, чтобы они устойчиво сидели на голове. А заменить шляпу можно симпатичным беретом, с которым точно будет меньше проблем, при этом смотрится он не менее эффектно.

2. Пальто с рукавами 3/4

Подобное пальто смотрится элегантно, особенно вместе с длинными перчатками, которые под него обычно надевают. Но в холодную ветреную погоду в рукава все равно задувает, а в теплую пальто не наденешь, так как это все же верхняя одежда, а не кардиган. Что делать? Выбирайте модели с полным рукавом. С ним тоже можно носить красивые перчатки, пусть и не такие длинные.

3. Узкие юбки и платья длины миди

Юбки и платья длины миди, зауженные книзу, доставляют кучу проблем. В них неудобно не только сидеть, но и ходить. Приходится семенить маленькими шагами, поскольку сделать полноценный шаг в такой одежде довольно тяжело. К тому же длина миди идет далеко не всем: низкорослых девушек такие юбки делают еще ниже. Что делать? Выбирайте модели прямого кроя или, к примеру, трапециевидной формы. Если все же хотите длину миди, то выбирайте варианты, не зауженные книзу. В них по крайней мере будет удобно ходить.

4. Пальто в пол

Такие вещи, если они сделаны качественно, выглядят дорого. Но носить их каждый день жутко неудобно. Нижняя часть пальто быстро пачкается. В них неудобно сидеть в личном автомобиле, не говоря уже об общественном транспорте. Что делать? Выбирайте пальто более комфортной длины. Если вы часто ездите на своей машине, то пойдут укороченные модели, а если предпочитаете общественный транспорт, то можно выбрать модели подлиннее, например до середины бедра или миди.

5. Одежда со спущенными плечами

В таких платьях или топах постоянно чувствуешь дискомфорт: если поднять руку, плечики тоже поднимутся, плюс постоянно приходится следить, чтобы вещь не сползла слишком низко. Что делать? Можно попробовать заменить такую одежду платьями и топами на одно плечо. Они тоже покажут всю красоту ваших ключиц и подчеркнут длинную шею, но дискомфорта в них значительно меньше. Еще один вариант — одежда с широким круглым вырезом. Она все еще держится на плечах, но при этом тоже открывает область ключиц и шею.

6. Короткие куртки

Короткие куртки, которые при любом наклоне задираются вверх, неудобно носить, особенно зимой. Помимо этого под них сложно подобрать одежду: длинные свитера или водолазки обязательно будут некрасиво торчать. Что делать? Выбирайте куртки средней длины. А если все же не можете отказаться от укороченной верхней одежды, надевайте под нее водолазки, блузки или топы, которые можно заправить в брюки.

7. Рваные джинсы

Рваные джинсы сегодня можно встретить на каждом шагу. И девушки, которые следят за модой, не отказывают себе в удовольствии носить этот элемент гардероба. Но об удобстве в этом случае речи не идет. Джинсы с «дизайнерскими» дырками могут порваться еще сильнее, если отверстия сделаны на коленях. А еще за них легко зацепиться ступней, когда надеваешь. Что делать? Если хочется оставаться на модной волне, то можно обойтись джинсами с небольшими потертостями. Или обратить внимание на модели с небольшими отверстиями не на коленях.

8. Платья со слишком высоким разрезом

Длинные вечерние платья — точно не та одежда, которую носишь каждый день. Но даже их стоит выбирать с умом. Платья со слишком высоким разрезом так и норовят показать окружающим ваше нижнее белье. И если знаменитости на красной дорожке могут себе позволить такой наряд, то в обычной жизни он смотрится слишком вычурно, даже на торжестве. Что делать? Не стоит совсем отказываться от разрезов. Просто выбирайте более практичный вариант: до колена или чуть выше.

9. Воздушные юбки

Слишком легкие пышные юбки так и норовят подняться от малейшего ветерка. Приходится постоянно придерживать их руками. Даже если в примерочной такой наряд смотрится идеально, в жизни он доставит много хлопот. Что делать? Если летящие модели вам по душе, выбирайте вариант с зауженной подкладкой. В этом случае даже если верхнюю часть поднимет ветер, подкладка спасет от полного конфуза. А пользователи интернета советуют утяжелить юбку, чтобы ветер не смог ее поднять.