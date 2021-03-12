9 простых вещей, которые превратят вашу ванную в райское местечко

Сейчас, когда мы больше времени проводим дома, многие из нас стремятся сделать свое жилье еще уютнее. И чаще всего обновляют кухню и спальню, а вот до ванной комнаты дело обычно доходит в последнюю очередь. А ведь ее легко можно превратить в территорию отдыха и расслабления.

AdMe.ru прошерстил интернет и выяснил, как с помощью незначительных изменений превратить ванную комнату в настоящий спа-рай, из которого вам и вылезать не захочется.

Двойная душевая лейка

Душ — это сердце ванной комнаты. Быстро и без особых усилий превратить ее в домашний спа-салон поможет многофункциональная насадка «тропический душ». Помимо того, что под таким душем просто приятно находиться, его еще можно использовать в гидротерапевтических целях, меняя температуру и напор струй.

Бамбуковый коврик

Бамбуковый или кедровый коврик для ванной — это не только экологично, но и в духе спа-салонов, в которых часто используют природные материалы. Тканевые коврики, как правило, быстро становятся влажными и даже могут заплесневеть, а вот деревянный решетчатый не впитывает в себя воду и благодаря своей конструкции быстро высыхает.

Зеркала для ванной с полкой

Зеркала с полками — это не только вдруг ставший модным аксессуар, который здорово украшает пространство, но и дополнительное место. На полку можно положить вещи, которыми вы пользуетесь чаще всего, например любимый крем. Или, наоборот, поставить украшение: вазочку с цветами, свечи.

Подушка для ванны

Как следует расслабиться и подольше полежать в горячей ванне поможет и специальная подушка. С ней больше не придется класть голову на жесткий край ванны или подкладывать полотенце, которое так и норовит упасть в воду. Подушка помогает шее и спине принять правильное положение и снизить давление на позвоночник.

Растения

Украсить ванную растениями — гениальный и простой способ придать ей приятный успокаивающий вид. Растения не только сделают ванную более эстетичной, но и помогут скрыть недостатки или долгое отсутствие ремонта. Так как в большинстве наших ванных нет окон, их можно задекорировать искусственными цветами. А если у вас совсем мало места, можно подвесить их под потолком или выбрать совсем крошечные и расставить на любых свободных поверхностях.

Умная колонка

Еще один неотъемлемый атрибут спа-салона — успокаивающая музыка. Так как в ванной не стоит пользоваться телефоном и прочими электронными устройствами, лучше подумать о водостойком Bluetooth-динамике, который при необходимости будет переключать мелодии с помощью звукового управления. С такой штуковиной вам еще долго не захочется вылезать из ванны.

Диспенсеры

Порой наши ванные просто забиты множеством бутылочек с шампунями, бальзамами и гелями для душа. Согласитесь, вся эта разношерстная компания расслабляющей обстановке совсем не способствует. Быстро привести в порядок комнату и придать ей минималистичный вид можно с помощью набора диспенсеров. Когда все жидкости находятся в единообразной упаковке, кажется, что их не так уж и много, и ванная сразу выглядит опрятнее.

Подставка для ванны

Если вы планируете проводить в ванне много времени, нежась в горячей воде, стоит подумать о подставке-столике. На нее сразу можно положить все необходимое, чтобы оно было у вас под рукой и не пришлось вставать и искать эти вещи по всей комнате. Некоторые подставки имеют специальное отделение для книг и стаканов, так что можно запастись вкусняшками и долго-долго не вылезать.

Деревянная скамейка

В наших комнатах порой не хватает мест, где можно посидеть, поэтому чаще всего мы используем для этого край ванны. В таком случае стоит установить специальную деревянную скамейку. А если вам ее совсем некуда ставить, можно найти такую, на которой одновременно можно хранить принадлежности, например полотенца или шампуни с бальзамами. А еще ее можно использовать в качестве столика для предметов первой необходимости вместо той же самой полки.