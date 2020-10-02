9 неочевидных ошибок, которые мешают вам выглядеть стильно

Как ни крути, встречают всегда по одежке. Опрятный внешний вид позволяет чувствовать себя увереннее и к тому же сразу добавляет вам бонусов в незнакомой компании. Однако даже самый продуманный и стильный образ может испортить всего одна деталь.

Мы в редакции AdMe.ru вспомнили ситуации, когда смотрели на человека и думали: «Как же круто он выглядит! Если бы не вот этот нюанс...»

1. Телефон в кармане

Мы привыкли, что телефон является неотъемлемой частью нашей жизни. Однако торчащий из маленького кармана джинсов корпус смартфона или его выпирающий силуэт на ваших брюках смотрятся неаккуратно. Постарайтесь отучить себя от привычки класть гаджет в карман, так как это не только зрительно портит ваш внешний вид, но и со временем оставляет на одежде некрасивые заломы.

2. Торчащие из кроссовок носки

Если носки не играют какую-либо стилистическую роль в вашем образе, то постарайтесь сделать так, чтобы их не было видно. Не имеет значения, выбрали вы хлопковые или капроновые изделия: торчащий край неподходящего цвета смотрится неаккуратно. Лучше выбирайте модели, которые полностью прячутся в обуви.

3. Шов на колготках под обтягивающей одеждой

Плотные женские колготки часто имеют грубый некрасивый шов спереди или сзади. Под тонкими тканями его, к сожалению, очень хорошо видно. Поэтому при покупке одежды обращайте внимание на эту деталь. Как вариант выбирайте свитера массивной вязки или длинные рубашки навыпуск: они позволят скрыть этот нюанс.

4. Стразики и камушки на обуви

Декоративные сверкающие элементы хорошо смотрятся на сцене, а в повседневной жизни чаще всего выглядят весьма нелепо. Вещь, украшенная крупными камнями и стразами, не будет казаться дорогой, как вам того хотелось, а очень упростит и удешевит ваш образ. К тому же подобные блестящие детали нередко отваливаются, после чего обувь становится окончательно испорченной.

5. Неплотно заправленная рубашка

Неплотно заправленная в юбку или брюки футболка, рубашка или блузка часто образует неровные линии, тем самым визуально добавляя вам лишнего объема и создавая эффект помятости. Чтобы этого избежать, выбирайте пышные юбки, которые позволяют спрятать эти неровности, либо слегка приспустите рубашку сверху и заправьте только нижнюю часть вещи, предварительно хорошо ее разгладив.

6. Неподходящее белье

Даже идеальную фигуру способно испортить неправильно подобранное нижнее белье. Особенно тщательно нужно подходить к выбору бюстгальтера и трусиков, если надеваете вещи обтягивающие или из тонкого трикотажа, которые подчеркивают все детали вашего тела. Воздержитесь от кружева и классических хлопковых комплектов, лучше остановитесь на гладком бесшовном варианте.

7. Затяжки на колготках

С наступлением холодов ощутимая боль каждой девушки — капроновые колготки. Это неотъемлемая часть гардероба, которая, кажется, съедает треть зарплаты за месяц. Поэтому из-за какой-то несчастной затяжки очень жаль отправлять новую пару в мусор. Тем не менее это та важная деталь, которая портит впечатление о вас и делает образ неопрятным. Лучше все-таки раскошелиться и прикупить парочку запасных чулочных изделий. А колготки с мелкими дефектами оставьте, чтобы надевать под брюки или с длинными юбками.

8. Провокационные надписи

Вещи с надписями на иностранном языке нужно выбирать очень аккуратно, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Если вы не понимаете смысл фразы, то лучше сначала найдите в поисковике ее перевод, так как изящный шрифт с завитушками вовсе не гарантирует романтичное содержание текста. Также лучше воздержитесь от покупок одежды с громкими лозунгами на тему политики, религии или вкусовых предпочтений: такие надписи могут стать темой для спора в компании.

9. Некачественный искусственный мех

Вещи из натурального меха давно уже считаются моветоном, на замену шкурам пришли искусственные материалы. Однако это вовсе не значит, что стоит хватать первую попавшуюся куртку с синтетической меховой отделкой. Искусственный мех бывает разным, поэтому постарайтесь выбрать более качественное изделие, которое будет смотреться дорого, а не удешевлять ваш образ.

А какие детали раздражают вас? Что еще вы внесли бы в этот список?