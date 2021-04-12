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8 вещей с настолько умным дизайном, что никаких денег за них не жалко

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Муфта, которая не только согревает ваши руки, но и позволит при этом переписываться с друзьями, или коврик на лестницу, который вызовет острый приступ ностальгии по детству, — все эти и многие другие вещи вы теперь можете купить. Они такие креативные и вместе с тем полезные, что нельзя не добавить их в свой виш-лист.

Мы в AdMe.ru нашли изобретения, которые настолько хорошо продуманы, что сложно устоять перед покупкой.

1. Бумагодержатель в виде средневекового рыцаря

2. Форма для печенья в виде пасхальных яиц

3. Прозрачная муфта, удобная для использования мессенджеров

4. Лежанка для домашних животных в виде упаковки лапши быстрого приготовления

5. Закладки-покемоны

6. Веганское мыло в форме суши

7. Выключатель в стиле аркадных автоматов

8. Скульптура в виде парящей кофейной чашки

Если бы вам бесплатно предложили один из этих предметов, какой бы вы выбрали? Поделитесь этими замечательными изобретениями с вашими друзьями.

Фото на превью Amazon
24211220
5k
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