8 вещей с настолько умным дизайном, что никаких денег за них не жалко

Муфта, которая не только согревает ваши руки, но и позволит при этом переписываться с друзьями, или коврик на лестницу, который вызовет острый приступ ностальгии по детству, — все эти и многие другие вещи вы теперь можете купить. Они такие креативные и вместе с тем полезные, что нельзя не добавить их в свой виш-лист.