8 ошибок в дизайне маленьких квартир, которые «крадут» пространство

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Обустроить маленькую квартиру так, чтобы она выглядела более просторной, — задача сложная. Сложная, но вполне выполнимая. Есть несколько приемов, которые помогут визуально расширить пространство и сделать помещение более светлым и объемным без ущерба для его функциональности.

AdMe.ru расскажет вам о самых распространенных ошибках в оформлении маленьких помещений, которые «крадут» квадратные метры, и о том, как их избежать.

Ошибка № 1. Громоздкая, «основательная» мебель

Даже если вы используете минимум мебели, без некоторых предметов, например обеденного стола или дивана, обойтись сложно. И если при покупке дивана зачастую приходится выбирать между размерами и комфортом, то при выборе столов и стульев на компромисс идти не нужно. Купите стеклянный стол и легкие, «воздушные» стулья: они будут почти незаметны в пространстве, а значит, не будут визуально красть драгоценные квадратные метры.

Ошибка № 2. Шторы на окнах

Мы привыкли вешать на окна многослойные конструкции из тюля и тяжелых ночных штор. Однако в маленьких квартирах, где каждый сантиметр имеет значение, лучше использовать жалюзи или римские шторы: во-первых, они не украдут ни сантиметра площади у комнаты, а во-вторых, дадут возможность использовать подоконник как дополнительное место хранения или даже в качестве банкетки.

Ошибка № 3. Недостаток естественного света

Чем темнее помещение, тем менее просторным оно кажется — это аксиома. Если окна вашей квартиры выходят на теневую сторону, повесьте напротив них зеркало: даже небольшое количество света будет отражаться его поверхностью, что визуально сделает комнату более объемной.

Ошибка № 4. Многоцветье

Если вы не уверены в том, что сможете гармонично подобрать цвета, воспользуйтесь правилом, которого придерживаются даже дизайнеры: используйте в интерьере не более 3 цветов. При этом основной цвет должен занимать примерно 60 % всего пространства — как правило, его используют при оформлении стен и потолка. А вот в рамках одного цвета вы можете себя практически не ограничивать и использовать в интерьере несколько разных оттенков.

Ошибка № 5. Белое, белое, белое

Всем известно, что белый цвет полнит. Это справедливо не только для фигуры, но и для интерьера, поэтому в маленьких помещениях часто красят стены в различные оттенки белого. Однако белый цвет зачастую визуально лишает помещение объема, делает его плоским, что в конечном итоге тоже «крадет» пространство. Поэтому попробуйте покрасить стены в светлый, но не белый цвет, например в светло-серый, пудровый или цвет слоновой кости.

Ошибка № 6. Лишний декор на кухне

Несмотря на то, что кухня — место функциональное, она тоже должна быть красивой. Зачастую мы перегружаем ее ненужными аксессуарами, вазочками, картинами и прочими декоративными элементами, которые, несмотря на небольшой размер, зрительно уменьшают площадь. Украсить кухню помогут яркий фартук, разноцветная посуда, в которой вы будете готовить, красивые разделочные доски и контрастная фурнитура на мебели.

Ошибка № 7. Не использовать вертикаль

Расставляя мебель по периметру, мы забываем, что у нашей комнаты есть еще и высота. Попробуйте разместить мебель «по вертикали»: к примеру, приобретите кровать, у которой внизу есть рабочий стол. Кроме того, в студиях с высокими потолками есть возможность соорудить импровизированный 2-й этаж, на котором можно обустроить место для сна или работы — так вы получите практически отдельную комнату. А для хранения редко используемых вещей можно сделать антресоли.

Ошибка № 8. Открытые полки

Открытое пространство — большое пространство. Верно? Нет! Открытые полки хороши только на разворотах журналов, а в реальности они очень быстро превращаются в захламленное пространство (особенно это касается кухни). Замените открытые полки навесными шкафами одного цвета со стенами: они сольются с окружающим пространством, и помещение будет казаться немного больше.