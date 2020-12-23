7 нюансов, которые помогут подобрать вещи по размеру и не оплошать, даже если вы в примерочной одна

При покупке обновок люди довольно редко учитывают немаловажный факт: вещь может вам не подходить, даже если вы довольно легко влезли в нее и смогли застегнуть все пуговицы и замки. Ведь есть конструктивные особенности покроя одежды, которые выдают то, что размер не ваш, а главное, уродуют внешний вид.

В этой статье AdMe.ru обращает ваше внимание на неочевидные нюансы посадки одежды, которые сигнализируют о том, что вам стоит приглядеться к другому размеру вещи, чтобы выглядеть не сносно, а действительно блестяще.

Плечевые швы

Если вы находитесь в поиске одежды классического кроя, который подчеркивает естественный силуэт, а не скрывает или деформирует его (например, как модели в стиле oversize), то в первую очередь обратите внимание на плечевые швы. Убедитесь, что швы находятся именно на крае плечевого сустава. Если они значительно выше линии вашего плеча, значит, вещь мала, и будет казаться, что вам в ней тесно. Если же швы значительно ниже, то предмет гардероба будет выглядеть великоватым и с высокой долей вероятности нарушит пропорции тела, сделав верхнюю его часть широкой и округлой.

Заломы на уровне груди и высота проймы

Пройма является одной из самых коварных деталей кроя, так как может испортить вид одежды, даже если вы правильно подобрали ее размер и она села отлично. Главное, что стоит запомнить: проймы должны быть достаточно высокими (чтобы не создавать эффект рукава «летучая мышь» при подъеме рук) и при этом не врезаться в подмышки. В случае с рубашкой или пиджаком на пуговицах вы поймете, что предмет гардероба маловат, по натянутой ткани и зазорам, образующимся между пуговицами. Если же это, например, платье из плотного материала без застежки спереди, обратите внимание на складки на уровне груди и в области подмышек. Натяжение ткани явно свидетельствует о том, что платье либо тесно в груди, либо обладает недостаточной глубиной вытачки. То же самое касается натяжения на спине при движении рук.

Пузырь ткани на лопатках

Помимо чересчур широких пройм об излишней величине вещи может сказать пустота, образующаяся на уровне лопаток. В основном это касается приталенных платьев и блузок, так как линия талии тесно связана с вашим ростом и пропорциями тела. Если размер меньше, чем нужно, спинка и талия уползут вверх, а на бедрах (в случае с обтягивающим платьем) образуются горизонтальные линии от натяжения ткани. Если же верх просторный и на лопатках собираются излишки материала, стоит приглядеться к размеру поменьше. При этом, если платье вам очень понравилось, можно обратить внимание на швы: возможно, крой допускает вмешательство портного, который сможет обрезать излишки ткани на спине.

Линия талии

Стоит сказать, что подобрать идеальное приталенное платье в целом гораздо сложнее, чем платье свободного кроя, так как линия талии у каждой женщины индивидуальна. Кстати, определить, где она у вас находится, можно, встав и понаклонявшись из стороны в сторону: талия будет на месте сгиба туловища. Если вы выбираете приталенную модель, то уделите пристальное внимание тому, чтобы линия талии на платье совпадала с вашей, но при этом ткань не растягивалась и не провисала. Неправильная посадка такой вещи может сильно изуродовать фигуру и нарушить пропорции тела. Например, линия талии, расположенная гораздо ниже вашей, как минимум визуально сделает ваши ноги очень короткими.

Пустота спереди на юбке

Юбка-карандаш также является достаточно прихотливым предметом одежды. Несмотря на то, что она призвана облегать бедра, вы должны иметь возможность зажать пальцами хотя бы 1 см свободной ткани, чтобы легко двигаться и сидеть в ней. Но если свободной ткани будет слишком много, спереди под поясом образуется неэстетичный пузырь, и тогда стоит примерить размер поменьше. О том, что юбка тесновата, могут сигнализировать разрезы сзади или по бокам: они будут раскрываться, даже когда вы просто стоите прямо. А также низ подола не будет параллельным полу по всей окружности юбки. Причина тому — излишнее натяжение ткани на уровне ягодиц и бедер.

Заломы в области карманов брюк

Найти идеальные брюки такая же непростая задача вне зависимости от телосложения, поэтому стоит обратить внимание хотя бы на базовые особенности правильной посадки. Во-первых, вы должны иметь возможность уместить 2 пальца в области пояса, чтобы он не сдавливал вас слишком туго, когда вы сидите. Но вздувшаяся ткань чуть ниже пояса, как и в случае с юбками, говорит о том, что брюки вам велики. Понять же, что брюки узковаты, если у них есть карманы, очень легко: они будут оттопыриваться, даже когда вы стоите, хотя должны прилегать к бедрам. Если же карманов нет, то красными флажками являются горизонтальные складки на их месте — главный признак маленького размера.

Совет: активно двигайтесь, чтобы проявились все недостатки посадки одежды

В примерочных люди склонны вести себя неподвижно и позировать перед зеркалом, чтобы увидеть, насколько хорошо будут выглядеть в выбранных вещах. Но парадокс в том, что лучше понять это можно как раз с помощью активных телодвижений. Только двигаясь, вы увидите истинную посадку костюма со всеми его недостатками, и именно так вы на самом деле будете выглядеть в реальной жизни. Поэтому не бойтесь активно жестикулировать, присаживаться, ходить и прыгать. Если одежда все равно будет сидеть на вас отлично и при этом вы не испытаете скованности, можете смело ее покупать.