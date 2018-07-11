26 скрытых посланий в реальной жизни, которые оказались круче тех, что мы встречали в кино

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Пасхальными яйцами, или просто пасхалками, называют шутки и послания, специально скрытые создателями в фильмах или играх. Особенно любят их использовать Квентин Тарантино, Питер Джексон, а также студии Pixar и Marvel. Но, оказывается, пасхалки можно найти не только в кино, но и в реальной жизни. Причем в совершенно неожиданных местах. К примеру, под мостом, в школьной библиотеке, здании полицейского участка или даже отсеке для батареек.

AdMe.ru нашел 26 мест, в которых творческие люди спрятали необычные предметы и забавные послания.

26. Этот столбик при внимательном рассмотрении напоминает сцену из фильма «Человек-муравей»

25. «На тетрапаке с молоком обнаружил AT-AT Walker (боевую машину, или шагоход) из вселенной „Звездных войн“»

24. «На нижней части тетрапака с кокосовой водой увидел забавную надпись»

«Хватит пялиться на мой зад».

23. «Собрался почистить свою игровую приставку и заметил это маленькое пасхальное яйцо на головке винта»

22. «На стене здания в Денвере нашел эти фигурки кошки и котят»

21. «В контроллере Xbox в отсеке для батареек я наткнулся на пасхалку: „Привет из Сиэтла“»

20. Маленькая церковь на уличном фонаре

19. «Во время похода нашел эту куклу, наколотую на кактус»

18. В шведском городе Лунд на фронтоне этого здания расположен кубик из игры Mario

17. «Под мостом заприметил этого парня, который, похоже, прятался от кого-то»

16. На парковке рядом с АЭС «Секвойя» в США спрятана «гитара»

15. «Комната маленького астронома» в Нижнем Новгороде

К сожалению, этот арт-объект сейчас разрушен.

14. На упаковке со сладостями есть тайное послание

«А ты любопытный. Ты мне нравишься».

13. Снайперы — настоящие эксперты в маскировке

12. На одном из зданий в Мельбурне спрятался имперский штурмовик в позе лотоса

11. «На моей работе на холодильной камере изображен Дэдпул»

10. Под рукоятками скрывались 2 забавных смайлика

9. «На упаковке с крекерами заметил пасхальное яйцо в виде смайлика»

8. Спрятавшийся Гомер

7. «Откопал это в школьной библиотеке»

6. В коридоре полицейского участка была обнаружена жертва жестокого убийства

5. «Наткнулся в парке на такую сцену»

4. «В моем джипе на подставке под ногу водителя есть зашифрованное азбукой Морзе послание («песок, снег, реки, скалы»)

3. На эту камеру видеонаблюдения на вокзале возле Амстердама нанесен номер 1984

Это число — отсылка к роману Джорджа Оруэлла «1984». В произведении действие происходит в государстве Океания, которое стремится подчинить себе мысли и чувства граждан, контролируя все сферы жизни — от профессиональной до интимной. В обществе царят подозрительность и доносы, насаждается культ личности Большого Брата.

2. Вместо гаргульи на одной из башень Вашингтонского кафедрального собора установлена голова Дарта Вейдера

1. В Хельсинки на трамвайных путях есть эмблема десептиконов. Никто не знает, для чего это сделано

А какая пасхалка впечатлила вас больше всего? Может, вы тоже находили какие-то скрытые послания? Расскажите нам!