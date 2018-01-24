25 компаний, которые не зря заплатили своему дизайнеру

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Быть дизайнером довольно непросто, ведь нужно постоянно придумывать что-то новое и необыкновенное для людей, которых уже сложно чем-либо удивить. Но есть на свете еще кое-что, что способно заставить нас воскликнуть «Вау, как круто!». AdMe.ru собрал для вас именно такие примеры дизайнерских работ, которые точно не останутся незамеченными.

25. Вот такая ручка в мясном магазине

24. Необычная упаковка сока, состоящая из «долек»

23. Самый старый действующий McDonald’s в мире и единственный — с оригинальным дизайном

22. Когда даже штрихкод оригинален

21. Войдя в такой кинозал, забудешь, на какой фильм собирался пойти

20. Необычное решение, но круто придумано

19. IKEA предлагает читательницам узнать, беременны ли они, и если да, то компания предоставит огромную скидку на детские товары

18. А еще они предлагают собрать снеговика

17. Крутая наружная реклама средства от головной боли Stopache

16. Этот мат для прыжков такой же мягкий, как хлебушек Pepperidge Farm?

15. Необычная немецкая реклама слабительного средства Dulcolax

14. «Вы еще никогда не были так близко к тигру», — считает зоопарк-сафари

13. «Сохраните столбы. Сенсор парковки на автомобиле Fiat Stilo»

12. Креативная реклама джинсов, мимо которой не пройдешь

11. Газета «Ведомости» тоже умеет удивлять

10. «Вы в надежных руках?» — спрашивает таким креативным способом страховая компания

9. Логотип Peugeot вытоптали в Калужской области

8. Coca-Cola умеет привлечь к себе внимание

7. Мимо такого объявления о наборе в балетную студию не пройдет никто

6. Очень правдоподобно

5. Amazon знает, как привлечь к себе внимание

4. Интернет-провайдер «Спарк» выбрал правильное решение для своей рекламы

3. Флешка Moser Baer просто невероятных размеров. Хотя погодите...

2. Guinness считает, что хорошие вещи происходят с теми, кто умеет ждать

1. Я тоже хочу себе такую «игрушку»

А может, вы тоже видели необычные примеры работ дизайнеров? Поделитесь с нами!