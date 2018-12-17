20+ звездных нарядов 2018 года, которые не обсуждал только ленивый

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В 2018 году звезды непрестанно удивляли нас смелыми нарядами и яркими образами: чего стоил один только бал Института костюма Met Gala, о котором мы уже писали. Но и на других светских мероприятиях этого года некоторые знаменитости появились в столь фееричных туалетах, что они тут же стали предметом обсуждения среди модных экспертов и миллионов поклонников.

Мы в AdMe.ru вспомнили самые яркие выходы в свет мировых звезд в 2018 году. Одни наряды вызывают зависть и восхищение, а про другие думаешь: «Что это вообще было?» Мы предлагаем вам полюбоваться этими причудливыми одеяниями и составить о них свое собственное мнение.

Мадонна

60-летняя поп-дива не перестает удивлять. На церемонии вручения ежегодной музыкальной премии MTV Video Music Awards 2018 Мадонна появилась в весьма причудливом одеянии. Эксперты увидели в этом наряде элементы традиционного национального костюма берберов — небольшой этнической группы, проживающей в Северной Африке. Мнения публики относительно того, насколько уместен был данный костюм на церемонии, разделились: одни решили, что это жест певицы в поддержку малых народов, и похвалили ее, другие написали гневные комментарии о том, что использовать элементы чужой культуры в своем наряде нехорошо. Впрочем, Мадонна не обращает внимания на злопыхателей и продолжает эксперименты с образами.

Эзра Миллер

1-е место за самые эпатажные наряды среди знаменитостей-мужчин в этом году получает Эзра Миллер. Чего только стоит его недавняя фотосессия для журнала Playboy, где эксцентричный актер примеряет заячьи ушки, колготки в сеточку и каблуки. Да и его костюмы на красных дорожках кардинально отличаются от традиционных смокингов. На премьерных показах фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» молодой человек поразил публику двумя нарядами: первый был из белых перьев (похоже, Эзра изображал Буклю, любимую сову Гарри Поттера), второй наряд, черный, — то ли огромный пуховик, то ли спальный мешок. А может, это обычная одежда жителей той далекой планеты, откуда Эзра Миллер прилетел к нам, простым землянам?

Айшвария Рай Баччан

Айшвария Рай Баччан давно является общепризнанной королевой красной дорожки на Каннском кинофестивале, но в этом году она превзошла саму себя. Актриса надела изысканное платье дубайского дизайнера Майкла Синко, полностью расшитое кристаллами Swarovski. Нам показалось, что длинный шлейф очень похож на хвост роскошной экзотической птицы, но, по словам дизайнера, он имитирует «бабочку, появляющуюся из куколки». На создание платья ушло около 3 тыс. часов.

Меган Маркл

Каждый выход в свет новоиспеченной супруги принца Гарри становится инфоповодом, каждый ее наряд обсуждается миллионами зрителей. Мы остановимся на одном из самых нашумевших платьев Меган Маркл в этом году (не считая ее свадебного платья, разумеется). Это платье от известного дизайнера Oscar de la Renta таблоиды тут же назвали одним из самых восхитительных нарядов, что когда-либо надевала Меган, и признали, что в нем она выглядит «как самая настоящая принцесса». Не обошлось, однако, и без ложки дегтя: некоторым модным критикам рисунок в виде черных птиц на белом фоне напомнил триллер Альфреда Хичкока «Птицы».

Карди Би

Популярная американская хип-хоп-исполнительница Карди Би обожает яркие наряды. На церемонии вручения музыкальной премии American Music Awards она появилась в образе цветочной феи, а в белом платье на церемонии «Грэмми» была похожа на дерзкого ангела.

Тейлор Свифт

Певицу Тейлор Свифт на церемонии вручения музыкальной премии American Music Awards все запомнили не только потому, что она получила несколько наград, но и благодаря ее футуристическому серебристому наряду, будто сшитому из множества маленьких зеркал. Таблоиды тут же окрестили Тейлор «космической принцессой».

Ники Минаж

Ники Минаж всегда была горячей штучкой, предпочитающей смелые и дерзкие образы, и этот год не стал исключением. Пышное красное платье и сливочно-желтые волосы — такой она предстала перед публикой на модном показе Marc Jacobs, а за заветной статуэткой на церемонию American Music Awards певица явилась в чем-то вроде прозрачной тюлевой сорочки, надетой поверх боди телесного цвета. Да, такое может себе позволить только эпатажная Ники Минаж.

Джаред Лето

Актер и музыкант Джаред Лето предпочитает загадочные и романтичные образы. Белый костюм с розовым цветком, идеальная внешность — Джаред в таком виде сильно смахивал бы на жениха куклы Барби, Кена, но шляпа все изменила. Спешим снять перед Джаредом свою собственную шляпу: этот наряд от Gucci демонстрирует его утонченный вкус.

Леди Гага

Леди Гага давно не шокирует публику нарядами из сырого мяса, ее стиль в последнее время стал более сдержанным и изысканным. И все же образы певицы обычными и скучными никак не назовешь. Мы с трудом смогли выбрать пару самых запоминающихся платьев из тех, в которых Леди Гага блистала на премьерах мюзикла «Звезда родилась». Наряд певицы на первом снимке выполнен в викторианском стиле, она похожа на гордую королеву, а на втором Леди Гага будто плывет в розовом облаке из перьев.

Блейк Лайвли

Два брючных костюма Блейк Лайвли в этом году привлекли особое внимание общественности и породили огромное количество шуток и мемов. Оказалось, что неоново-зеленый наряд Блейк взят из мужской коллекции бренда Versace. А костюм в клетку сама Блейк в шутку сравнила со скатертью для пикника, после чего фолловеры в комментариях посоветовали ей уволить своего стилиста. Актриса не растерялась и ответила на критику очень остроумно: «Я много раз пыталась уволить своего стилиста, эту негодную Блейк Лайвли, но она все время возвращается обратно». Оказалось, что девушка сама себе стилист и предпочитает носить то, что ей самой нравится, назло всем недоброжелателям.

Рианна

Неоднозначную реакцию зрителей вызвало платье Рианны на премьере фильма «8 подруг Оушена». Многим показалось, что звезда обернулась в кусок золотистой фольги, да и очень глубокое декольте никого не оставило равнодушным. Сама же Рианна ничуть не стесняется своих выдающихся форм.

Наоми Уоттс

Актриса Наоми Уоттс также подверглась критике из-за своего платья на Венецианском кинофестивале. Злопыхатели в комментариях иронично шутили, что Наоми вместо настоящего платья просто наклеила на себя множество маленьких бумажных стикеров розового цвета. А ведь это платье от Armani! После такого понимаешь, как нелегко приходится знаменитостям: каждая деталь их гардероба тщательно осматривается и оценивается, и никто не застрахован от модного провала, как бы ни старался. Но Наоми, как и подобает выдающейся актрисе, не обратила на критику никакого внимания.

Кендалл Дженнер

На красной дорожке Каннского кинофестиваля Кендалл Дженнер блистала в очень откровенном и одновременно нежном белом прозрачном платье, чем произвела фурор среди публики. Еще один очень необычный наряд Кендалл в этом году — черный брючный костюм с супердлинными штанинами и рукавами. Вы бы смогли пройтись в таких неудобных нарядах и не упасть, запутавшись в ткани? Кендалл смогла, на то она и супермодель.

Наоми Кэмпбелл

«Черная пантера» Наоми Кэмпбелл в этом году по решению Американского совета модельеров стала лауреатом премии CFDA Fashion Awards в номинации «Икона стиля». За наградой Наоми явилась в очень крутом образе: красное летящее платье с бахромой и туфли в тон. Этим нарядом модель еще раз подтвердила, что достойна столь почетного звания. Браво, Наоми!

Эмбер Херд

Роковая красотка Эмбер Херд на ноябрьской премьере фильма «Аквамен» поразила всех: шикарное изумрудно-зеленое платье, будто сотканное из морских водорослей, было дополнено не вечерней прической, а необычным головным убором, напоминающим шапочку для плавания в бассейне (хотя и очень изысканную). Но ведь Эмбер в этом фильме как раз играет «владычицу морскую» Меру, так что такой наряд вполне оправдан.

Кэти Перри

Одним из самых фееричных нарядов этого года стало черно-оранжевое одеяние Кэти Перри, в котором она предстала перед поклонниками на благотворительном концерте в Мельбурне. Фолловеры в Instagram сравнили костюм звезды с мусорным мешком и мандариновой кожурой. Но жизнерадостную Кэти трудно смутить: она выглядит прекрасно в любом наряде и не прочь посмеяться над собой. За это мы ее и любим.

Адам Риппон

Одним из самых заметных гостей нынешней церемонии «Оскар» стал американский фигурист Адам Риппон, а все благодаря его экстравагантному костюму. Классический смокинг он дополнил черной кожаной портупеей. Сложно сказать, выглядело ли это стильно или скорее пикантно, но «Оскар» таких нарядов точно еще не видел.

Лариса Кац

Гостей Каннского кинофестиваля трудно удивить необычным нарядом, но российскому дизайнеру Ларисе Кац это удалось. Она предстала перед публикой в собственноручно созданном платье, украшенном... печеньками! Такой наряд выглядит не только весьма экстравагантно, но еще и довольно аппетитно. В прошлые годы Лариса также запомнилась каннскому обществу нарядами из мусора и конфетных фантиков.

Бонус: Амаль и Джордж Клуни

Самой стильной парой года по праву можно назвать Джорджа Клуни и его супругу Амаль. Эта звездная пара всегда демонстрирует отменный вкус. На королевской свадьбе принца Гарри и Меган Маркл чета Клуни выглядела превосходно, то же самое можно сказать и об их нарядах на балу Met Gala и других мероприятиях. Так держать!

Какой звездный наряд запомнился вам больше всего?