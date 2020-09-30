20+ вещей с AliExpress, которые круто вписываются в любой интерьер и не бьют по карману

Не зря говорят: что бы вам ни пришло в голову, на AliExpress это уже продается. А иногда там бывает и такое, о чем мы даже не мечтали. Например, во всем, что касается декора, AlieExpress впереди планеты всей и мгновенно подхватывает модные веяния. Но декораторские идеи не радуют, если не хватит средств на их воплощение.

Мы в AdMe.ru любим обновлять интерьер, но тратить на это бешеные суммы вовсе не хотим, а потому отыскали классные вещи, которые стоят не дороже 1 500 рублей.

Настенная стеклянная полка

Такие полки сэкономят место и органично впишутся в любой интерьер. Купить можно здесь.

Зеркальные стикеры

Как и обычные зеркала, они отражают свет и зрительно увеличивают помещение, а еще вне всяких сомнений составят изюминку интерьера. Приобрести наклейки-кружочки можно тут. Если хочется чего-то большего, то есть наклейки в форме дерева, пера и бабочек.

Прозрачная ваза-колба

Светодиодный ночник

Днем это обычное симпатичное дерево, а вечером легким нажатием кнопки активируется волшебство. Купить можно тут.

Деревянные фигурки птиц

Декоративные фигурки животных могут быть как декором, так и талисманом. Декораторы советуют избегать нагромождения и размещать фигурки так, чтобы вокруг них было достаточно пространства и можно было рассмотреть каждую. Деревянных птичек можно купить тут. Их цветная вариация здесь. Любителей скандинавской мифологии могут заинтересовать фигурки викингов — по этой ссылке.

Подставка для очков

Все, у кого есть очки, знают, каково это — искать их по полчаса, когда они у тебя на голове. Для таких людей есть настоящая находка — держатель для очков, который впишется в интерьер. Варианты с лосем и зайчиком продаются тут. Есть вариации с коалой, совой, фламинго и даже космонавтом.

Светильник с узорами

Купить чудо можно тут. На выбор 15 цветов, так что найдется подходящий под любой интерьер.

Настенные ретрочасы в форме самолета

Если вас всегда привлекал интерьер в стиле лофт, но не было возможности оформить таким образом помещение, никогда не поздно начать, по крайней мере добавить мелочи, которые будут греть душу и радовать глаз. Часы можно купить здесь.

Гобелен в стиле бохо

Декоративные подушки и наволочки с абстрактными рисунками

Купить красоту можно тут. А вот совет от дизайнера: попробуйте неожиданные комбинации. Положите рядом подушки разных форм, цветов и текстуры, например большую атласную оранжевую и маленькую хлопковую синюю. Если не хотите приобретать наволочки с рисунком, опасаясь, что будет аляповато, попробуйте совместить подушки нейтральных пастельных тонов и одну с ярким принтом. Получится сдержанно, но контрастно и стильно.

Часы в стиле Сальвадора Дали

Что может рассказать о хозяине больше, чем такая маленькая, но стильная деталь? И если оригинал картины «Постоянство памяти», известной в народе как «Мягкие часы», дома повесить не представляется возможным, будем довольствоваться малым и создавать свою картину уютного быта. Купить можно тут.

Настольная лампа под керосинку

Предметы интерьера под старину или действительно старинные, пропитанные духом времени, всегда становятся смысловым акцентом помещения. Если от бабушек и дедушек таких чудесных вещей не осталось, можно купить аналоги: керосинку приобрести можно здесь, вот тут — имитацию старинного радиоприемника, также отлично будут смотреться подсвечники и графины, которые можно использовать как вазы.

Цветок под куполом

Если в детстве обожали мультфильм «Красавица и Чудовище», то оживитесь при одном взгляде на эту картинку. Роза под куполом, которую в детстве мы видели только в раскрасках и по телевизору, вполне себе реальна. Есть вариант как со светодиодами внутри — тут, так и более сдержанный, без изысков и свечения, — здесь.

Объемные настенные украшения

Рыбок, лотосы и цветочки можно приобрести здесь, вот тут вариант с круглыми веерами. А если хочется чего-то полегче и романтичнее, то присмотритесь к наклейкам-бабочкам.

Светящаяся деревянная копилка

Если вы давно мечтали копить, то есть повод начать и сделать это максимально стильно. Деревянная копилка с подсветкой будет как бы манить, приглашая: «Давай, закинь в меня деньжат». Приобрести можно тут.

Винтажная настольная лампа

Ретросветильник выглядит нарочито грубовато, но при этом стильно. Создать особенную атмосферу ушедшей эпохи можно, купив настольную лампу здесь. Еще один вариант, с регулируемой яркостью, вот тут.

Деревянный декоративный экран-перегородка

Эта не большая ширма для комнаты, а маленький экран для вещей, за которым можно скрыть то, что не предназначено для посторонних глаз. Купить можно тут. Есть и другие вариации: с оригинальными рисунками — вот тут, с пейзажами — здесь.

Прозрачная статуэтка с микромиром внутри

Внутри можно создать микромир: статуэтки, песочек, растения — гуляй душа и фантазия. Ваза-шар и в форме яйца продается тут, а на железной подставке — здесь.

Ваза в стиле Сальвадора Дали

Хотите прослыть человеком, который знает толк в искусстве и дизайне интерьера? Разбавьте обстановку в доме необычными вазами, глядя на которые сразу видно: человек мыслит нестандартно. Купить великолепие можно по ссылке. Еще один вариант, чтобы поразить гостей своим вкусом, — ваза-скульптура, которую можно использовать как цветочный горшок.

Светильник-тарелка

Можно считать это новой вариацией хорошо забытых картин с подсветкой. Только теперь это не вычурные тяжелые картины в золоченых рамках, а элегантный предмет интерьера, который с легкостью заменит ночник. Купить можно тут.

Абстрактная картина

Пейзаж может надоесть, а абстрактная живопись мгновенно и на долгие годы станет органичной частью интерьера. За нее будет цепляться взгляд, она не станет перетягивать на себя внимание или раздражать, главное, как говорили в известном фильме, сообразить, какой стороной повесить. Если вы, как и мы, не разбираетесь в технике, формате и прочих тонкостях, доступных лишь художественным критикам, то выбирать абстракцию можно по настроению — соответствует ли она вашему или отбивает всякую охоту смотреть на нее. Купить картины можно тут. Более сдержанный вариант — здесь, а эта ссылка — настоящая находка для тех, кто скучает по морю.

Мини-камин

Если камин во всю стену — роскошь недоступная, то свой маленький личный каминчик не ударит по кошельку и сделает осенние вечера по-настоящему уютными. Бонус: не надо покупать и подкидывать дрова. Продается здесь.

Африканская тотемная маска

Экзотические маски на стену обычно привозят из путешествий в дальние страны. Но не обязательно куда-то ездить, чтобы стать обладателем этой красоты, можно ее просто заказать. Купить маску можно тут.

Стильный ретроковрик

Культ тяжеленного ковра, который закрывает весь пол, как и того, который висит на стене, остался в прошлом. Сегодня для того, чтобы привнести в дом атмосферу тепла и уюта, хватит и маленького коврика. Коврик можно приобрести тут. Порадует разнообразие цветовых решений и рисунков.

Восковые свечи с «пламенем»

На ощупь и на первый взгляд это копия настоящих, даже язычок пламени колышется. Работают от 3 батареек ААА, с помощью пульта можно регулировать режим свечения и время работы — таймер-выключение устанавливается на 2, 4 или 6 часов. Продаются здесь.

Подушки в форме еды

Если раньше фразу «Передай батон, хочу вздремнуть» в вашем доме можно было услышать нечасто, то есть шанс это исправить. Если хочется добавить в интерьер перчинки, на помощь придут подушки в форме хлеба, полена и даже окорока.

При помощи каких мелочей вы создаете в доме уют? Поделитесь хитростями.